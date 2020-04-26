疾控专家提醒：“五一”假期出行要做好防护 三类人不宜出行

“五一”假期即将来临，老百姓能否外出旅行？出游需要注意哪些问题？中国疾控中心研究员冯录召23日在国务院联防联控机制新闻发布会上说，对于大部分近期没有病例报告的地区，出行比较安全，但仍要保持警惕，而老年人、慢性病患者、孕妇等高危人群则不建议出行。

“对于出行人员要注意预防，建议就近错峰出游，尽量避开热门景点或者景点的高峰时段，避免在密闭空间内开展一些娱乐项目。”冯录召说，如果准备跨地区出游，应选择近期没有病例报告的地区，并提前联系景区，了解当地防控政策，按要求做好准备，同时准备口罩和手消毒剂以备路上使用。

冯录召建议，如果乘坐飞机或者火车等公共交通工具，要遵守秩序和乘务人员的管理要求，全程佩戴口罩，做好手卫生，并妥善保存票据以备查询。

冯录召说，游玩过程中，要有序排队，注意保持人际距离和咳嗽礼仪。在住宿方面，应选择卫生条件良好的宾馆，入住后要开窗通风。“旅途中出现发热、干咳、乏力等症状应该到就近的医疗机构就诊。”

关于就餐问题，冯录召建议，乘坐交通工具时尽量减少饮食次数，景区就餐首选外带食品，如需餐厅用餐，则建议间隔落座或同侧用餐，与其他人保持一米以上的距离。

近日，有地方公布的确诊病例行动轨迹显示，患者和其他确诊病例一同聚餐，并可能因此被传染。对此，冯录召说：“当前仍不推荐大规模聚餐，也不建议携带没有自理能力的婴幼儿进行堂食。”

冯录召表示，普通就餐建议选择卫生条件好的餐厅，就餐前做好预约，错峰用餐以避免拥挤。进入餐厅前要配合工作人员做好体温测量、登记，如有发热则不应进入餐厅。在餐厅要尽量减少接触公共设施，做好手卫生，用餐时尽量与他人保持一米以上的距离，注意咳嗽礼仪。“如多人共同用餐，推荐使用公筷和公勺。”（记者郑明达、田晓航）