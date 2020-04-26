湖北：全省各市州至少开通1条疫情援助心理热线

新华社武汉4月25日电（记者谭元斌、喻珮）如何解决疫情导致民众所产生的紧张、恐惧等心理问题？湖北有序开展心理援助和危机干预工作，帮助民众稳定情绪，全省各市州至少开通1条疫情援助心理热线。

在25日湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部举行的例行新闻发布会上，武汉大学人民医院精神卫生中心主任、湖北省新冠肺炎疫情防控心理危机干预专家组组长刘忠纯介绍了湖北开展心理援助和危机干预工作相关情况。

他说，疫情发生后，湖北成立了省紧急心理危机干预专家组，组织、协调全省精神卫生、心理健康有关协会、学会、高校和社会志愿组织的相关专家，统筹推进心理援助和危机干预。专家组组织实施了定点医院和方舱医院心理危机干预工作，工作内容包括指导督促定点医院开设医务人员“心理驿站”；发挥护理人员在心理服务中的作用，组织对护士进行心理援助培训；面向医护人员和患者研发“强肺心理支持系统”，提供心理援助。此外，还注重开展心理援助热线工作，加强心理健康宣教和科普宣传。为确保心理援助热线运行，湖北招募组建了心理热线服务队伍。

刘忠纯表示，疫情逐步稳定后，湖北心理救援服务范围和方式也在动态转变，重点从定点医院、方舱医院、隔离点、康复驿站转到以社区为基础开展服务。新冠肺炎出院患者及其家属产生焦虑、抑郁等消极情绪需要心理帮助，可以拨打心理热线电话，也可以扫描心理支持平台的二维码，还可以寻求专业的心理咨询。

他说，在常态化防控中，要建立党政领导、部门协同、全社会共同参与的心理援助服务工作机制；要建立一支本土化、能够长期服务群众的心理健康服务队伍；要创新服务模式。