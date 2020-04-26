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人大附中经开区学校首推“校领导试餐制”

2020年04月26日08:28 来源：北京商报

　　高三、初三复学在即， 师生就餐安排、食品安全保障作为特殊时期复课开学后的重要一环备受学生及家长关注。日前，记者从人大附中经开区学校了解到，为保证复课后师生就餐安全，该校首推“校领导试餐制”，在学生正式复课前对学校餐饮流程进行每日演练，将复课前各项措施落实落细。

　　记者了解到，“校领导试餐”队伍由校长负责、主管副校长牵头、后勤保障中心具体协调，共计10多人，是专门为做好初高三学生复课后生活服务成立的工作队伍。自4月17日开始，每天到了午间试餐时间，校长会带领值班领导走进餐厅，根据要求，有条不紊地洗手、排队、就餐，并到贴有学生姓名的座位上就餐，大家间隔一米，同向就坐，有效降低飞沫接触的风险。为了保证疫情期间学生就餐安全，学校领导边体验边现场办公，发现问题及时告知后勤领导提出整改措施，进一步规范食堂从业人员的行为操作，压实压紧主体责任，全力护航师生们用餐安全。

　　4月27日高三学生正式开学复课后，学校还将继续严格落实“领导陪餐制”。同时督导学生食堂每天按程序进行全面的消杀和通风，在食材的采购中，保证食材的安全卫生，努力做到饭菜丰富营养均衡。该校相关负责人表示：“试餐保的是安全，体现的是爱与温暖。我们做的所有工作都是为了使学生们吃得安全、吃得健康，从而以良好的状态备战高考。”（融媒体中心记者 于晓玲）

(责编：许心怡、崔元苑)


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