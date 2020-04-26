全国确诊病例首次降至千例以内

4月23日，国家卫健委新闻发言人米锋在国务院联防联控机制新闻发布会上透露，截至4月22日24时，湖北现有确诊病例69例，其中重症病例2例，均为武汉病例。全国现有确诊病例首次降至1000例以内，境外输入确诊病例已有半数以上治愈出院。但个别地方聚集性疫情确诊人数仍在增加，要尽快阻断传播途径，补上防控短板漏洞，坚决遏制疫情反弹。

4月22日0-24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例10例，其中6例为境外输入病例，分别为陕西2例，吉林、黑龙江、上海、广东各1例；4例为本土病例，分别为黑龙江3例，广东1例；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例56例，解除医学观察的密切接触者824人，重症病例减少15例。

境外输入现有确诊病例793例，其中重症病例37例；现有疑似病例16例。累计确诊病例1616例，累计治愈出院病例823例，无死亡病例。

“关于新冠肺炎疫情何时结束，就目前的实际情况来看，虽然中国付出巨大的努力，已经有效控制了疫情。但只要疫情在世界范围内存在，疫情对人类的威胁就不能解除，疫情很难说在短期内结束。”中国科学院微生物研究所研究员施一在发布会上表示。

根据施一介绍，新冠病毒主要通过飞沫和直接接触等方式进行传播，相对来说，这种传播方式受气温的影响会小一些，而且南半球的国家目前处于夏秋季，天气比较炎热，但是新冠疫情依然持续发生。最终情况如何需要进一步观察。

施一提醒称，在疫苗没有研发成功和上市之前，针对新冠病毒疫情，目前仍旧以公共卫生防控措施为主，主要是控制传染源、切断传播途径、保护易感人群。公众应该戴好口罩、勤洗手。对于已经感染的患者，做好“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，及时给予临床治疗的措施，可以有效对抗新冠病毒感染。

4月22日召开的中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议指出，当前很多国家都在加紧推进扩大检测范围，我国要实现常态化防控下全面复工复产，必须加快提升检测能力，大规模开展核酸和抗体检测。“扩大核酸检测范围，关键是要提升检测能力。”李克强总理在会上强调。

随着“五一”假期的临近，市民出游热情逐渐升温，出游是否会导致聚集性疫情风险增大？中国疾控中心研究员冯录召回应称，对于大部分近期没有病例报告的地区，出去旅行还是比较安全的，但是目前每日仍有新增境外输入病例或者本土病例，因此要保持警惕的心，要意识到感染新冠肺炎的风险。

冯录召提到，对一些老年人、慢性病患者、孕妇这些高危人群不建议出行旅游。对于出行人员要注意预防，建议就近错峰出游，尽量避开热门景点或者景点的高峰时段，避免在密闭空间内开展一些娱乐项目，如果准备跨地区出游的话，应该选择近期没有病例报告的地区，并且要提前联系景区，了解当地的防控政策，按要求做好准备，也需要准备一些必要的口罩、手消毒剂等物品，以备路上使用。北京商报综合报道