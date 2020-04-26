全球合作加强新冠诊疗和疫苗研发

世界卫生组织与其全球合作伙伴24日共同启动一项名为“获得抗击新冠肺炎工具加速器”的国际合作倡议。

世卫组织总干事谭德塞当天在新冠疫情全球视频会议上表示，这是一项“里程碑式的”国际合作倡议，旨在加快新冠诊断工具、疗法和疫苗的研发、生产及公平分配。

谭德塞说，新冠大流行是一场史无前例的全球危机，全球也采取了前所未有的应对措施，其中相关研究和开发发挥了核心作用。自今年1月以来，世卫组织一直在与全世界数千名研究人员合作，以加快疫苗研发并跟踪进展。世卫组织还开发了目前全球都在使用的新冠诊断方法，并正在全球范围内协调有关四种治疗方法安全性和有效性的临床试验。

谭德塞表示，世界急需这些新冠应对工具，应该确保人人都能公平地获取。上述国际合作倡议将集合多个组织、公私部门等的力量，以更快速度和更大规模开展研发、生产等工作。

根据世卫组织网站发布的公告，这项合作倡议的初始成员包括世卫组织，比尔及梅琳达·盖茨基金会，流行病防范创新联盟，全球疫苗免疫联盟，抗击艾滋病、结核病和疟疾全球基金，国际药品采购机制，威康信托基金以及其他私营部门和利益攸关方。

合作倡议的任务不仅是加快研发，而且要让所有人更快地、公平地获取安全、高质量、有效且负担得起的新冠应对工具，包括诊断和治疗工具及疫苗，从而确保在与新冠病毒斗争中没有一个人掉队。

合作倡议承诺：积极动员利益攸关方，以透明和科学为基础，共同制定解决方案；发出一个强有力的、统一的声音以最大限度地发挥影响，并共享专业技术和知识；确保全球都有机会公平参与这一行动，并倾听受疫情影响最严重社区的声音；对世界、对社区、对彼此负责，以团结和为全人类服务的精神共同实现使命和理想。

多位政府首脑、国际组织负责人及世卫组织伙伴代表在当天的视频会议上对合作倡议表示了支持。

法国总统马克龙表示，将继续动员七国集团和二十国集团成员国支持这一国际合作倡议。

德国总理默克尔表示德国全力支持合作倡议，并将为此作出重要贡献。她还呼吁国际社会共同努力，填补该倡议面临的资金缺口。

英国外交大臣多米尼克·拉布说：“只有团结起来采取共同的解决方案，我们才能战胜这种病毒。”

欧盟委员会主席冯德莱恩表示，希望下月初召开的全球抗疫峰会能筹集75亿欧元资金用于新冠诊断和治疗。

联合国秘书长古特雷斯说，在全球范围内消除新冠病毒的威胁需要前所未有的公共卫生力量，各国必须分享数据，加强产能，调动资源，推动社区参与并搁置政治分歧。他说，在今天互联的世界，没有人能够在新冠病毒面前独善其身。

新华社记者 刘曲 凌馨

（新华社日内瓦4月24日电）