中国企业帮助非洲国家抗击疫情

升级改造后的津巴布韦首都哈拉雷威尔金斯医院。

周学恭摄

在威尔金斯医院，工作人员为一名护士消毒。

新华社发

5天完成埃塞俄比亚爱菲医院隔离病房改造，10天升级改造津巴布韦威尔金斯医院，对竣工不久的塞内加尔妇幼医院进行改造……面对新冠肺炎疫情在非洲蔓延的严峻形势，中资企业在统筹做好自身疫情防控的同时，秉持人类命运共同体理念，积极帮助非洲国家改建新冠肺炎收治定点医院，再现“中国速度”，为非洲国家抗疫发挥了积极作用。

埃塞俄比亚——

“困难时刻，中国向我们伸出了友谊之手”

埃塞俄比亚爱菲医院是一家集急诊、急救、普通门诊、手术中心、重症监护中心、诊断中心及康复理疗中心为一体的综合性医院，也是埃塞俄比亚首家中资医院。医院于去年11月正式对外营业，今年3月被政府指定为新冠肺炎收治定点医院，并按要求对隔离病房进行改造。

中国建筑埃塞俄比亚有限公司无偿承接了爱菲医院隔离病房的改造任务，并迅速组建由30多名两国员工组成的团队进场。项目团队24小时连轴转，仅用5天时间就完成改造任务，并将改造好的病房整体移交院方。

4月13日，爱菲医院接收的首例新冠肺炎重症患者经过15天治疗后康复出院。患者的主治医师李奥诺夫·阿列克谢表示，患者送至爱菲医院时呼吸困难，情况危重，CT检查双侧肺部大面积感染。经会诊，医院立刻给病人使用呼吸机，同时进行抗感染、抗病毒等支持治疗。“首例重症患者出院为我们抗击疫情增添了信心，也积累了宝贵经验。”爱菲医院院长王剑华说，截至目前，医院共收治4例新冠肺炎患者，第二例也即将治愈出院。

埃塞俄比亚卫生部长利娅·塔德塞表示，中国为抗击疫情付出的努力和取得的成效令人称赞，值得其他国家学习。中国为埃塞俄比亚援建的爱菲医院，将对埃塞俄比亚抗击疫情发挥越来越大的作用。“中国为我们分享了详实可靠的疫情信息和防控经验，并为我们提供了具有针对性的建议，我们将把这些方案和建议运用到下一步防控工作中，并将继续与中国政府紧密合作。”

埃塞俄比亚《每日观察报》日前报道称，中国企业用最短的时间帮助埃塞完成了定点医院改造，“困难时刻，中国向我们伸出了友谊之手。中国是埃塞俄比亚最值得信赖的朋友。”

津巴布韦——

“为我们战胜疫情增强了信心”

3月初，津巴布韦政府指定威尔金斯医院为首都哈拉雷新冠肺炎定点收治医院。由于之前缺乏维护，威尔金斯医院设施老化，医院已不具备隔离条件。迟纳奇在威尔金斯医院传染病科工作，参与了威尔金斯医院第一例新冠肺炎确诊病例的诊治工作。他说，当时医院设施陈旧，医生们时常感到手足无措，他还曾因为焦虑在医院走廊里流下眼泪。

得知这一情况后，中国企业迅速启动修缮改造工程。据威尔金斯医院承建方之一、津安公司执行董事周学恭介绍，项目启动后，施工队伍便日夜不停地赶工，只用10天便完成了整个医院的升级改造。于是，当地人把威尔金斯医院称为“津巴布韦的火神山医院”。

哈拉雷市副市长埃诺克表示：“威尔金斯医院改造项目在如此短的时间内完工，为我们战胜疫情增强了信心。为‘中国速度’点赞！”埃诺克强调，医院升级改造后，基础设施和诊治条件都得到了大幅提升，这将大大提高该国诊疗新冠肺炎的能力。

迟纳奇说：“中国企业迅速升级了医院，中国援津医疗队还为我们进行了针对性培训。在崭新的医院里工作，我再也不焦虑了。”

“在中国企业帮助下，我们有了重症监护室、呼吸机，我们可以挽救更多生命！”哈拉雷市卫生局局长普洛斯珀·崇齐日前在视察威尔金斯医院时欣慰地说。

塞内加尔——

“塞方感谢中方对塞防疫工作的大力支持”

塞内加尔妇幼医院是塞内加尔唯一一家基础设施较完善、医疗设备较先进的综合性妇幼医院。该医院由江苏省建集团和中铁一局援建，去年12月竣工。今年3月初，医院被塞内加尔卫生部确定为新冠肺炎定点收治医院。江苏省建集团援塞项目组负责人龚震表示，中方积极配合塞内加尔卫生部，很快便完成了医院内部设施的调整及隔离区域改造。

塞内加尔妇幼医院医生丁恩·格雅表示，医院有效缓解了塞内加尔疫情防控压力。截至3月底，已有59名新冠肺炎患者在该院接受治疗，其中10余名患者已治愈出院。

凯瑟琳是丁恩·格雅负责救治的病人之一。今年2月底，她从英国返回后不久就开始发烧，确诊为新冠肺炎后第一时间被妇幼医院收治。从开始时的担忧，到现在即将痊愈出院，凯瑟琳充满感慨：“没想到医院条件这么好！感谢中国为我们援建了这么好的医院，培训了这么好的医护人员。希望塞内加尔能有更多这样的医院！”塞内加尔妇幼医院外方院长玛莫·法玛说：“妇幼医院在塞内加尔抗击疫情过程中发挥了重要作用。”

塞内加尔总统萨勒表示：“塞方感谢中方对塞防疫工作的大力支持。中方为我们援建并升级改造了医院，千里迢迢送来防疫物资；在塞中资企业、华侨华人为当地慷慨捐助……我们将永远铭记在心。”塞内加尔《太阳报》在报道中称：“在抗击疫情的关键时刻，中国企业及时改建医院，充分体现了塞中两国人民之间的深厚情谊。”

在非洲其他国家，中资企业也在积极行动，帮助当地抗击疫情。在尼日利亚，中企免费协助当地改建了两座方舱医院，可提供450张床位；在安哥拉，中企仅用3天就完成万博省隔离医院的改建……中资企业以实际行动支持非洲国家抗疫，再次体现出中非从来都是命运共同体。当地人纷纷表示：“感谢中国企业，感谢中国！”

（本报约翰内斯堡4月25日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月26日 03 版）