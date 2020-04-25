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“五一”假期出游旅行做好疫情防控

2020年04月25日09:55 来源：北京日报

昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建表示，“五一”假期将近，要在常态化防控条件下，做好出行旅游等疫情防控安排。

徐和建说，尽管首都疫情防控形势持续稳定向好，但是目前境外疫情持续蔓延，首都疫情防控任务仍然复杂艰巨，要继续坚持外防输入、内防反弹，坚定不移防松劲、防漏洞、防反弹，将各项防控举措融入复工复产和日常生活。要认真查找风险漏洞，加固薄弱环节，更加精准有效地抓好常态化疫情防控，坚决防止疫情反弹，全面推进复工复产，恢复正常生产生活秩序。

“五一”假期将近，要在常态化防控条件下，做好出行旅游等疫情防控安排。广大市民要按照商超、公园、景区的防疫要求，普及应用“北京健康宝”，主动配合预约制、入口测温、限流、分流、“一米线”等防控措施，不扎堆儿、不聚集。要精准做好社区防控，严格执行小区、村封闭式管理，坚持开展信息登记、查验健康码，自觉遵守社区居家观察管理，坚决守严守牢疫情联防联控、群防群控的社区防线。（记者 孙乐琪）

(责编：李轶群、许晓华)


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