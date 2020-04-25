返校前师生家长必修“防疫课”

根据不同人群制作电子版防疫“教材”，方便随时温习；拍摄视频版防疫“教材”，让家长学生提前熟悉复课流程；组织“防疫测试”，满分才能上岗上学……下周一，高三年级师生重返校园，复课前后，“防疫课”成为师生家长的必修课，共同努力，确保开学安全顺畅。

近几天，广渠门中学高三年级学生和家长收到一份视频“教材”——学生校园防疫指南。广渠门中学副校长邢颖说，视频主要展示学生入校流程和规则，既让家长了解学校准备情况，又让学生提前熟悉开学后的流程和规矩。此外，该校还结合自身实际，充分发挥集团办学优势，为教师、学生和家长制定3套各有特色的培训手册，采取电子PPT的形式，方便随时阅读。开学后，教师还会带学生进行演练，养成良好卫生习惯。邢颖说，如果任课老师在课堂上发现有同学体温异常，会第一时间联系到班主任和校医。校医还对所有返校老师进行培训。“开学后，学校还会增加校园里老师巡视的密度和次数，时刻提醒学生注意保持距离。”

北航实验学校也制作《校园生活防疫指南》小册子发放给学生，并通过防疫小视频加强宣传引导。潞河中学则向学生及家长发放“开学指南”。

北京八中永定实验学校开学前，高三全体教职员工、学生及家长都要签订一份“承诺书”，再次强化防疫要求。此前，该校已组织教师、保安、保洁、厨师等群体开展了多轮次疫情防控知识培训，并为学生、家长组织线上培训。开学前，师生家长以及教职员工要完成各自的“防疫知识小测试”，内容涉及“上学路上如何防疫”“学校生活一日常规”“如何应对突发状况”“合理饮食”等，必须所有题全部答对才算完成培训，可以上岗上学。

北京十二中也对学生和家长进行防疫知识小测试。该校校长蒋炎富说，测试内容都是一些应知须知的内容，目的是让学生家长了解学校的工作，自觉做好防疫。二十七中前期已完成两轮对毕业年级教师、学生和家长的排查，分批开展学生、家长、教师、工作人员、保洁、食堂、保安等培训和演练，细化每一个环节的处理，特别是应急情况的处置。各职能组设计了各项培训的问卷，每次都要通过笔试和实操两个层面来完成培训和演练，确保每个人熟练掌握各项防疫工作的要求和流程。

师达中学为住宿制学校，高三、初三年级共有16人申请走读。学校通过发布“致高三家长的一封信”，明确学校复课安排及注意事项，并将“返校流程”“在校一日流程”转发给学生和家长，请家长当“助教”，协助学校对学生进行健康教育。

东城、门头沟等区教委也要求各校根据实际情况，制定本校的相关防疫措施、手册，确保高三学生安全返校复课。（记者 刘冕）