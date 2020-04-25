住健康·享舒心！人民健康·优住旗下健康房项目落地诸暨耀江开元名都酒店

受疫情影响，酒店行业面临考验，短期看经营压力较大，长期看面临行业服务配套升级，“健康”将成为酒店未来服务升级的重要方向之一。近日，“人民健康·优住”旗下健康房服务项目落地诸暨耀江开元名都酒店，为酒店打造智能健康服务。

“人民健康·优住”系中国饭店协会和全国绿色饭店工作委员会指导，人民健康、多彩物联携手打造的智能健康酒店项目。其中，健康房旨在为商旅客户提供“安心好空气”“安心好睡眠”“安心好旅程”三大健康服务体系，同时也助力酒店打造全方位的健康品牌。健康房将应用Duotel智慧酒店解决方案，同时采用DuotelOS系统帮助酒店提升运营效率，在酒店运营层面帮助降低成本提高效率。住客以智能一体机DuotelCube为核心开启酒店“新零售”，多个超级流量入口助力酒店流量转化提升，为酒店提供更丰富更专业的服务效率。

在疫情结束后，人民健康、多彩物联将携手酒店行业共同开展战“疫”自救和“疫”后重建行动，共同创建符合国家标准的绿色饭店、共同推进绿色饭店标识等，为联盟酒店开展绿色健康酒店的建设标准提供支持，协助酒店行业进行健康服务升级，助力酒店行业度过难关，共同推行“健康旅居、健康睡眠、健康餐饮”的全民健康出行方式，为大众提供更健康、更便捷的商旅服务。