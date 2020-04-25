人人参与防疫 筑牢社区防线

“我是一名社区妇女小组长，愿尽我所能，支援社区疫情防控。”在天津市北辰区瑞景街宝翠花都社区，有一群妇女志愿者，她们热心投身社区卡点值守、楼道消毒和院落清扫，为居民构筑起一道抗疫防线。

30岁出头的戴婉珍，是其中一员。为了减少疫情期间人员聚集交叉感染风险，戴婉珍第一时间联系社区党总支书记林则银，建议每栋楼设立邻里微信群，帮助行动不便的人解决下楼扔垃圾等问题。社区党总支研究后，采纳了她的建议，建立起全社区63个楼门的微信群，并有网格员、楼长和妇女小组长在群内发布抗疫信息和便民举措。

“只有大家共同参与，才能打赢这场疫情防控阻击战。”妇女小组长步越，每天都在社区卡点值守。家住6号楼的小组长魏丹，更是动员全家老小齐上阵，她的父母、丈夫和孩子都参与了抗疫。在宝翠花都社区，这样的妇女小组长还有很多。她们沟通能力强、贴近居民、熟悉社情民情，主要以各自居住的楼栋为战场，坚持做好给居民测温、登记、检查健康码等服务工作，让居民们少些担心、多些放心。

春节前后，津南区咸水沽镇新城社区党总支书记、主任王玲始终奔忙在抗疫一线……新城社区外来人口占75%，人员流动情况复杂。早在大年三十那天，王玲就行动起来，安排社区网格员对出入居民进行排查，掌握他们离津、返津情况。她还发动党员、志愿者加入抗疫队伍，带着小音箱在社区出入口宣传防控政策，营造了浓厚的群防群控氛围。

和平区劝业场街道也把疫情防控和爱国卫生运动相结合，在每天日常清理垃圾的基础上，加强脏乱点位集中整治，消除卫生死角，组织网格员重点盯住废弃口罩的垃圾分类问题，劝导居民不乱丢口罩。南市街道党工委书记王士强和办事处主任李娇，带领80余名工作人员，对新福方里小区内部及楼道堆物等薄弱环节进行卫生清理整治，组织社工、志愿者、网格员针对小区绿化带、地下车库开展大扫除，清理出各种垃圾、杂物40余车。

社区广泛参与抗疫，得益于天津市长期不懈高度重视爱国卫生工作。早在2007年，天津市就颁布地方法规，将爱国卫生工作纳入法制化轨道。近年来，天津市以全面开展国家卫生区、镇创建为载体，带动广大市民热心参与，共建共享共治，提升基层社会治理能力，使得“每个人是自己健康第一责任人”的认识深入人心。自2018年以来，天津市有8个申报区通过创建国家卫生区国家暗访、41个镇达到国家卫生镇创建标准、近900个村获得市级卫生村命名，提前实现了2015—2020全国城乡环境卫生整洁行动的各项目标。

按照天津市爱卫办工作部署，目前各区各部门共持续对农贸市场、乡村集市等进行卫生整治1.5万余次；清理脏乱点位和卫生死角共发动参与人员近百万人次；并对各地公厕、垃圾中转站、垃圾桶、超市等多次开展消毒作业。各区还发动基层社区及时向居民发放“防控明白纸”，利用电子屏、微信群、广播、乡村大喇叭等对居民广泛宣传，通俗易懂地讲解防控要点。蓟州区西龙虎峪镇东头百户村党支部书记王志春，还因“硬核广播劝退串门”的小视频走红网络，起到很好的抗疫宣传效果。

天津市爱卫办爱国卫生管理处处长刘晓梅说，下一步，要健全各部门、街道、社区的协调联动机制，将爱国卫生运动继续融入基层社会治理。

《 人民日报 》（ 2020年04月25日 04 版）