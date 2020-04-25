“曼谷诗丽叻医院刚安装了中国公司提供的新冠肺炎人工智能辅助诊断系统，新冠病毒检测效率大大提升。”泰国副总理兼公共卫生部长阿努廷近日在接受本报记者采访时表示，以前泰国主要依赖核酸检测，不但耗时长，也容易造成医护人员感染。现在只需将疑似病例的胸部CT与数据库比对，很快就可以得到诊断结果，而且这套系统还可以远程服务，对曼谷以外地区的防疫也有很大帮助。

阿努廷表示，泰中两国科研机构都在致力于疫苗研发，合作前景广阔。希望加强与中国在抗击疫情上的多方面合作。

阿努廷曾多次出席中国政府、企业、民间向泰国捐赠医疗物资的活动。他说：“泰国要感谢中国对泰国的真诚帮助。4月适逢泰国传统新年，泰国民众取消庆祝活动，全力抗击疫情。此时中国再次送来医疗物资，这是泰国收到的最好新年礼物。”

3月下旬以来，泰国疫情防控形势愈加严峻，医疗物资紧缺。“医疗物资是医生在抗击疫情战场上的武器，泰国公共卫生部和相关部门想尽办法多方筹措。中国给予了及时帮助，向泰国提供急需的医疗物资。公共卫生部已将这些物资分发到全国的医疗机构，为我们增强了战胜疫情的能力和信心。”阿努廷说。

“疫情发生后，中国采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，疫情防控向好态势不断巩固。这说明中国抗疫经验是科学高效的，值得各国学习和借鉴。抗击疫情是泰国目前的头等大事，中国抗疫经验为我们带来了信心和希望。”阿努廷表示，中国在国内疫情防控取得阶段性重大成效的同时，也为全球抗疫提供了重要帮助。除派出抗疫医疗专家组、援助医疗物资外，中国还将诊疗方案、防控经验等与世界分享。“中国积极参与疫情防控国际合作有助于各国早日战胜疫情。”

“世界各国加强合作，一定能战胜疫情。泰中携手抗击疫情，为国际社会合作应对重大突发公共卫生事件作出了榜样。”阿努廷表示，中方善举体现了“泰中一家亲”的深厚情谊，相信疫情过后，泰中两国关系将更加牢固紧密。

（本报曼谷4月24日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月25日 03 版）