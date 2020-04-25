民生是人民幸福之基、社会和谐之本。4月20日至23日，习近平总书记赴陕西就统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作、打赢脱贫攻坚战进行调研，特别强调要坚持以人民为中心的发展思想，扎实办好民生实事。

突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击，直接影响城乡居民收入，部分群众基本生活面临的困难增多。民生稳，人心就稳，社会就稳，越是面对困难挑战，越要把保障和改善民生紧紧抓在手上，切实托住这个底。抓民生也是抓发展，做好保障和改善民生工作，可以改善社会消费预期，是扩大内需、有效对冲疫情影响的重要着力点。我们要全面贯彻落实党中央决策部署，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，稳住经济基本盘，兜住民生底线，办好民生实事，风雨无阻向前进。

扎实办好民生实事，关键是落实好兜底责任。就业是最大的民生，要全面强化稳就业举措，根据就业形势变化及时调整政策力度，抓好各项稳就业政策落地见效，特别要做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业工作，多渠道促进就业创业。要发挥好“三农”压舱石作用，抓好农业生产，落实“米袋子”省长负责制和“菜篮子”市长负责制，保障市场供应和价格基本稳定。要深入推进公共服务补短板强弱项提质量，加大民生领域投资力度，支持优质普惠学前教育资源扩容建设，推进城乡义务教育一体化发展，推进养老、托育服务体系建设，推动家政服务业提质扩容，实施健康中国行动，增强多层次多样化民生服务供给能力。各级党组织和广大党员、干部要牢记人民利益高于一切，以百姓心为心，当好人民群众贴心人，及时解决群众所急所忧所思所盼，践行初心使命。

脱贫攻坚是第一民生工程。今年脱贫攻坚要全面收官，本来就有许多硬骨头要啃，疫情又增加了难度，必须采取有力有效措施，狠抓各项攻坚工作的落实，确保如期全面完成脱贫攻坚目标任务。要瞄准突出问题精准施策，做好剩余贫困人口脱贫工作，继续聚焦“三区三州”等深度贫困地区，落实脱贫攻坚方案，特别是对实施挂牌督战的未摘帽贫困县和贫困村要有硬措施，坚决啃下最后的硬骨头。要加大就业扶贫力度，加强劳务输出地和输入地精准对接，稳岗拓岗，支持扶贫龙头企业、扶贫车间提升带贫能力，利用公益岗位提供更多就近就地就业机会，有力保障贫困群众就业。发展扶贫产业，重在群众受益，难在持续稳定，要延伸产业链条，提高抗风险能力，建立更加稳定的利益联结机制，确保贫困群众持续稳定增收。易地搬迁是解决一方水土养不好一方人、实现贫困群众跨越式发展的根本途径，也是打赢脱贫攻坚战的重要途径，要加大易地搬迁后续扶持力度，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。要保持脱贫攻坚政策稳定，加快建立防止返贫监测和帮扶机制，对退出的贫困县、贫困村、贫困人口扶上马送一程，过渡期内严格做到摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管。脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点，接下来要做好乡村振兴这篇大文章，推动乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。

习近平总书记强调：“战胜这次疫情，给我们力量和信心的是中国人民。”前进道路上，只要我们紧紧依靠人民，始终同人民想在一起、干在一起，就一定能战胜一切艰难险阻，带领人民不断创造美好生活。

《 人民日报 》（ 2020年04月25日 01 版）