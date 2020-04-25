海关邮政运输企业三方合作开辟国际邮件运输新通道

人民网上海4月24日电 （记者沈文敏）为保证国际邮件正常发运，我国海关、邮政和运输企业三方合作，携手开辟国际邮件铁路和海运服务新通道。

4月22日，上海邮政公司7部承载着3173个、48.5吨出境邮袋的“中欧班列”集装箱卡车驶抵上海国际邮件互换局。上海海关所属邮局海关关员在对车辆号牌等相关信息进行仔细检查后，在转关单和邮件路单上盖章核放。当天，上述车辆依次驶出互换局场地，开往义乌火车西站，并将通过“义乌—新疆—欧洲”中欧班列，从新疆霍尔果斯口岸出境，途经哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯等国抵达立陶宛。上海海关积极响应邮政企业的“临时邮路”发运需求，与杭州海关所属义乌海关密切沟通快速建立出境邮件临时转关监管机制，实现启运地海关一次施封、后续经转节点全程高效通关的操作流程，成倍提升验放发邮速度，全力保障邮件的顺利疏运。中远海运集运为此组建了“物流专班”专项工作组，全面统筹海运业务的开展。

《 人民日报 》（ 2020年04月25日 06 版）