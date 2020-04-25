国家卫健委：4月24日0—24时新增确诊病例12例 新增治愈出院病例89例
人民网北京4月25日电（董童）国家卫生健康委于25日在官网发布的《截至4月24日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，4月24日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例12例，其中11例为境外输入病例，1例为本土病例（黑龙江1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，其中2例为境外输入疑似病例，1例为本土疑似病例（北京1例）。当日新增治愈出院病例89例，解除医学观察的密切接触者566人，重症病例减少8例。境外输入现有确诊病例720例（含重症病例25例），现有疑似病例14例。累计确诊病例1629例，累计治愈出院病例909例，无死亡病例。
情况显示，截至4月24日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例838例（其中重症病例49例），累计治愈出院病例77346例，累计死亡病例4632例，累计报告确诊病例82816例，现有疑似病例17例。累计追踪到密切接触者729287人，尚在医学观察的密切接触者8493人。
湖北无新增确诊病例，新增治愈出院病例24例（武汉24例），无新增死亡病例，现有确诊病例23例（武汉23例），无重症病例。累计治愈出院病例63593例（武汉46441例），累计死亡病例4512例（武汉3869例），累计确诊病例68128例（武汉50333例）。无新增疑似病例，无现有疑似病例。
情况还提出，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者29例，其中境外输入无症状感染者4例；当日转为确诊病例1例（境外输入1例）；当日解除医学观察24例（境外输入10例）；尚在医学观察无症状感染者983例（境外输入150例）。
累计收到港澳台地区通报确诊病例1508例。其中，香港特别行政区1035例（出院725例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院27例），台湾地区428例（出院264例，死亡6例）。
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