全国现有确诊病例首次降至千例以内

昨天下午，在国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，4月22日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例10例。当天，湖北现有重症病例降至2例，全国现有确诊病例首次降至一千例以内，但个别地方聚集性疫情确诊人数仍在增加。

最新疫情数据显示，4月22日0时至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例10例，其中6例为境外输入病例，4例为本土病例（黑龙江3例，广东1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

境外输入现有确诊病例793例，含重症病例37例，现有疑似病例16例；累计确诊病例1616例，累计治愈出院病例823例，无死亡病例。

当日，湖北无新增确诊病例，无新增和现有疑似病例，无新增死亡病例；新增治愈出院病例28例，现有确诊病例69例，其中重症病例2例，均为武汉病例。

截至4月22日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例959例，其中重症病例63例，累计治愈出院病例77207例，现有疑似病例20例。

当日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者27例，其中境外输入无症状感染者1例；当日转为确诊病例3例；当日解除医学观察31例，其中境外输入7例；尚在医学观察无症状感染者984例，其中境外输入166例。（记者 任敏 刘欢）