“不要喝粥”背后的严肃课题

“孩子早餐要吃鸡蛋、牛奶、三明治等高营养高蛋白食物，不要喝粥、吃咸菜和一些垃圾食品。”这两天，张文宏医生的这一建议引爆网络。支持反对的都不少，甚至还有人将之扯到了崇洋媚外上，为粥吵成了一锅粥。

要想身体好，早餐要吃好，这是常识。而张文宏医生的建议，基于疫情防控的特殊背景。这一时期，人们尤其要注意补充营养以增强抵抗力。可我们习以为常的粥类食品，主要提供的是碳水化合物，这才有了“多喝牛奶别喝粥”之说。平心而论，这条基于专业知识作出的科学判断，本不应招致这般非议。而且，这些年中国人的日子越来越好，饮食结构其实一直在变。

这场舆论风波其实反映出一个不容小觑的现象——饮食习惯与营养科学知识普及之间存在不少落差。比如，喝汤是中国人的养生方法，但许多专业人士都表示，汤其实没那么有营养，喝骨头汤不仅不能补钙，而且煲的时间越长嘌呤含量越高。可对于这些专业建议，很多人往往习惯拿“传统”加以驳斥，坚持“老一辈人都是这么过来的”。可见，破除错误饮食认知并不容易，才更需要权威专家站出来进行科普。

民以食为天。吃什么、怎么吃，不光影响着每个人的健康，更是一代代人体质强魄与否的关键。正所谓“有强健的个体，才有强劲的国家”，在这方面，日本的探索就很有代表性。直到十九世纪六七十年代，酷爱米饭的日本人仍将吃肉视为一大禁忌。明治维新时，政府自上而下发起“倡导食肉运动”，试图通过改善饮食习惯以自强。直到现在，日本仍然十分注重国民饮食结构，更通过法律手段保障食育计划的推行。近些年，我国也越来越重视“舌尖上的教育”，不少地方陆续推动食育进入幼儿园以及中小学课堂，培养学生良好的饮食习惯，还有人大代表提出了设立食育课的建议。

别小看“早餐吃什么”，小分歧背后是大问题。在“吃什么好”的问题上，最终还是理性、科学说了算。反思一些饮食习惯，重视日常饮食教育，恐怕还有很多工作要做。