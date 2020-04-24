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校园内全覆盖设置“一米线”

2020年04月24日10:48 来源：北京日报

高三年级开学临近，开学后，各校校园内将全覆盖设置“一米线”。市委常委、教育工委书记王宁带队先后赴东城区、西城区和朝阳区多所学校，检查初高三毕业年级开学准备工作。

校门测温区、高三年级教学区、学生食堂、后勤员工宿舍等成为督查重点区域。西城区统一为学校配发智能电子测温设备，提高测温效率；朝阳区积极安排师生员工核酸检测，实现应检尽检；东城区精心组织“开学第一课”，加强宣传教育，营造校园防疫文化氛围，开好专题家长会。

校园内，各项防疫预案和物资已经到位。各校配齐配强校医，规范设置临时观察室，完善可疑症状应急处置流程；校园内全覆盖设置“一米线”，分班错时就餐如厕，确保食品安全，防范季节性传染疾病，织密织牢校园疫情防控网。

王宁要求，要坚持把疫情防控放在首位，合理安排教育教学，灵活组织安排走班教学，减少人员流动和交叉。同时要关注学生心理健康，在校期间要适当安排户外体育锻炼，促进身心健康。另外，要加强校园周边综合防控，严防校外因素可能引发的输入风险，确保开学工作安全平稳顺利。（记者 刘冕）

(责编：李轶群、许晓华)


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