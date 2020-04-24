“五一”假期出游尽量就近错峰

昨天，国务院联防联控机制新闻发布会上，面对“五一”假期能否出游的问题，中国疾控中心研究员冯录召表示，大部分近期没有病例报告的地区，旅行还是比较安全的，但目前每日仍有新增境外输入病例或者本土病例的地区，要保持警惕。如果出行，建议就近错峰。不建议老年人、慢性病患者、孕妇等高危人群出行旅游。

此前，很多专家提到，新型冠状病毒不耐高温，随着气温逐渐升高，疫情会被遏制吗？中国科学院微生物研究所研究员施一表示，新型冠状病毒是一种RNA病毒，具有囊膜，对热敏感，对紫外线、医用酒精、含氯消毒剂等也敏感。气温升高不利于病毒存活，但新型冠状病毒主要通过飞沫和直接接触等方式传播，这种传播方式相对受气温影响会小一些。而且南半球的国家目前处于夏秋季，天气比较炎热，但是新冠肺炎疫情依然持续发生，“最终情况如何，我们需要进一步观察。”施一表示，只要疫情在世界范围内存在，疫情对人类的威胁就不能解除，疫情很难说在短期内结束。

新冠肺炎是否会变成慢性病？施一表示，从当前研究和临床实践看，当前所知新型冠状病毒主要在呼吸道复制，慢性携带不太可能；从其同类的两种冠状病毒，比如引起非典和中东呼吸综合征的两种冠状病毒来看，尚未观察到感染者持续带毒；从我国几万名新冠肺炎恢复者来看，也未观察到长期带毒的迹象。目前的认知认为，个体感染新型冠状病毒后长期带毒的可能性极小，现阶段也尚未得到证明其慢性化的免疫学和病毒学研究证据。

面对“五一”假期能否出游的问题，冯录召表示，如果出行，要提前做好准备。建议就近错峰出游，尽量避开热门景点或者景点高峰时段，避免在密闭空间内开展一些娱乐项目。如果跨地区出游，应该选择近期没有病例报告的地区，并准备必要的口罩、手消毒剂物品。如果乘坐飞机、火车等公共交通工具，要全程佩戴口罩，要做好手卫生，妥善保存票据以备查询。游玩过程中在景区有序排队，保持人际距离，注意咳嗽礼仪，随时做好手卫生。出去住宿，应选择卫生条件良好的宾馆，入住后要开窗通风，旅途中出现发热、干咳、乏力等症状应该到就近的医疗机构就诊。尽量减少饮食次数；在景区内建议首选外带的食品，如果在餐厅用餐，建议间隔落座或同侧用餐，与其他人保持一米以上的距离。

近期，多地高校陆续公布开学时间。冯录召建议，大学生要严格遵守学校的安排进行返校，返校途中如果长途旅行，应该随身携带口罩、手消毒剂这些物品，在乘坐公共交通工具时全程佩戴口罩，旅途中要做好健康监测，到校后应根据安排进行登记和健康管理。开学之后上课，学生在进入教室之前，应该主动测量体温并且佩戴口罩，座位之间保持一米以上的安全距离，在教室停留期间也要避免扎堆，宿舍内保持一个良好的卫生习惯，避免近距离接触。各宿舍之间不鼓励互相串门。就餐时，建议学生自备餐具，避免混用，保持一定距离，或间隔错位就餐、分时段就餐，学校也应该避免外卖入校。（记者 任敏 刘欢）

热点回应

新型冠状病毒会像流感病毒一样常态化流行吗？

中国科学院微生物研究所研究员施一：有专家认为，这种可能性有，但是发生概率比较低。流感病毒具有高变异性、高传染性的特点，例如今年人群对流感免疫，但明年流感病毒可能发生变异，产生新的毒株，导致再流行。目前没有发现新型冠状病毒具有流感病毒这么高的变异性，因此常态化的可能性不太大。也有专家认为，新型冠状病毒传播能力强，已有四种冠状病毒为季节性流行，新型冠状病毒形成季节性流行，有一定的可能性。

无论发展趋势如何，我们相信事在人为，疾病防治技术的发展、有效药物的发现，新冠疫苗的成功研发，必将帮助人类取得抗击疫情的最终胜利。