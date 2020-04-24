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湖南生猪产能持续恢复 预计今年出栏4200万头

2020年04月24日09:41 来源：新华网

记者从湖南省农业农村厅了解到，湖南生猪存栏量已连续6个月呈增长趋势。随着一批高科技规模化养殖场的陆续投产，预计2020年全省生猪出栏量将达到4200万头。

湖南省农业农村厅、财政厅等多部门已联合出台相关规划，积极引导生猪养殖企业加快产能恢复。湖南佳和农牧股份有限公司从去年10月开始，除了加快原有项目建设外，还在全省新租50个空场扩产，预计今年生猪出栏量可达300万头，同比增加50%。湖南新五丰股份有限公司推广模块化养殖，比传统养殖方式减少80%的污水排放量。

恒温棚舍、自动投料机、体温红外遥感监测……湖南天心种业股份有限公司益阳猪场已实现高度自动化，过去一栋猪舍需要2个人管理，如今只需要1个人。湖南天心种业股份有限公司董事长万其见介绍，由于高科技猪场抵抗疫病风险和降低成本的能力越来越强，公司今年又新签约了10个养殖项目，预计能增加105万头出栏量。

湖南湘村高科农业股份有限公司在邵阳县的第三期项目预计今年6月竣工投产，建成后年生猪出栏量将达15万头。这个猪场同样采用全自动化饲养系统，“一人一舍”模式下，1个员工可饲养3000头生猪。邵阳县还通过公司加农户、托管租赁、入股加盟等方式，带动中小养殖户增养补栏，目前全县共有生猪养殖场199个，生猪总存栏近20万头。

截至今年3月底，湖南已开建规模在万头以上的生猪养殖场267个，总投资近180亿元，建成后可新增能繁母猪68万头，新增生猪出栏量1200万头以上。湖南省养猪协会会长刘艳书表示，湖南生猪产能恢复比预计更快，今年生猪价格将进一步回落。（记者周勉）

(责编：许心怡、崔元苑)


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