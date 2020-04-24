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长江流域332个水生生物保护区实现全面禁捕

2020年04月24日09:40 来源：新华网

据农业农村部23日消息，我国全面启动长江禁捕取得了阶段性成效。目前，长江流域332个水生生物保护区率先实现全面禁捕，约12.8万名退捕渔民通过就业服务、生活补助、医疗社保得到妥善安置。

农业农村部、财政部和人力资源社会保障部23日联合召开长江流域禁捕和渔民安置保障工作部署推进视频会。2019年以来，三部委会同沿江省市，制定实施方案，整合资金力量，建立协调机制，全面启动长江禁捕，推进渔船退捕和渔民安置保障等工作。

据了解，长江禁捕直接涉及“一江、两湖、七河”。2021年1月1日前，长江干流，岷江、沱江、赤水河、嘉陵江、乌江、汉江、大渡河等重要支流，以及鄱阳湖、洞庭湖等通江湖泊要实现全面彻底禁捕。长江禁捕工作涉及地域广，如期完成任务还面临一些困难和挑战。

会议要求，各地各有关部门要认真对照禁捕方案部署，狠抓工作落实，确保渔民退得出、稳得住、能致富。要进一步压实地方责任，把任务细化到乡到村，把政策落实到船到户，确保县级主责落实到位。

同时，全面开展建档立卡“回头看”，精准识别补助对象，公示公开帮扶情况。加快推进退捕渔船回收处置，明确各类渔船名录，确保所有渔船退出落实到位。妥善做好渔民转产安置，建立台账、精准帮扶。

会议要求，加大渔政执法力度，持续开展专项整治行动，推广应用现代技术增强执法监管效能，确保退捕水域执法监管落实到位。凡是因工作不到位造成严重后果的，要严肃追责问责。(记者于文静)

(责编：许心怡、崔元苑)


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