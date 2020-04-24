“阿洁，尽量少出门，一定要做好防护。”布鲁塞尔时间下午1点，旅居比利时华人、全科医生林洁又收到了父亲从中国发来的微信问候。

在比利时忙着新冠肺炎义诊的林洁，并不是一个人在战斗。她的父亲林国明——这位曾在比利时从医数十年的老中医，一直在中国密切关注着她的情况。“上阵父子兵”，在这场抗击新冠肺炎疫情的全球战役中，林家父女正跨越重洋，一齐上阵。

“你一定要有信心”

“我们公司已有两名同事确诊了新冠肺炎，我应不应该马上回国？”3月中旬，刚准备下班的林洁突然接到一通侨胞的电话。这名有轻微呼吸道症状的侨胞已焦急万分。

接到电话的林洁顾不上下班，赶忙开始电话接诊。经过初步判断，林洁认为她可能轻度感染新冠肺炎。然而，对轻症患者来说，长途飞行很可能加重病情，并且途中存在传染风险，可能影响其他乘客健康。最终，林洁认为，居家静养是侨胞当时最好的选择。

“我反复和她说，你一定要有信心，对医生要有信心，对自己也要有信心。”在林洁一遍遍的开导下，侨胞听从林洁的建议，选择居家隔离。十余天后，她的身心状况都有了明显好转。

类似这样的新冠肺炎疑似病例诊断，林洁已进行了很多次。自新冠肺炎疫情在比利时蔓延时起，在当地医学界的呼吁下，林洁承担起对非紧急病人的远程问诊工作，以缓解急诊和住院部的就医压力。从3月下旬开始，林洁加入了由旅比华人医生联合组建的抗疫医疗服务队，为广大旅比侨胞提供防疫咨询、就诊指导及协助紧急救助服务。

“经常向父亲请教”

林洁在比利时抗疫的过程中，身在中国的父亲林国明一直紧密关注女儿动态。

“我经常向父亲请教，如何使用药食同源的方式，辅助缓解居家隔离病人的症状，帮助他们早日痊愈。看到网上分享的中药方剂时，我也常会和父亲讨论，这些方子是否适用于当地病人。”林洁说。

林国明也把自己平时健身用的拍打经络运动做成视频教程，让女儿林洁分享给病人。“这些教程不仅能帮助病人强身健体、增强抵抗力，也能帮助他们转移注意力，避免在家过于焦虑，影响睡眠，有碍健康。”林洁说。

遇到不好把握的病症时，林国明一直是林洁身后的“资料库”。“我经常和林洁说，如果遇到处理不了的疑难杂症，都可以来问我。如果我解决不了，我就帮她和相关领域的专家牵线搭桥。”林国明说。

然而，远在中国的林国明，看到女儿在国外日夜忙碌，也不免时常担心。

“之前是女儿每天给我打电话，现在是我一天一通电话打给女儿。”林国明说，“我也是医生，我知道新冠肺炎的感染风险和感染可能造成的严重后果。我的心里常常陷入矛盾：作为父亲，我希望女儿能保护好自己，远离危险，健康平安；但作为她的同行，我知道，在病人最有需要的时候，医生肯定要义不容辞地往前冲。”

“做了该做的工作”

比利时疫情暴发后，接二连三的问诊电话让林洁常处于生活不规律的紧张状态。“每天都会时不时收到问诊电话。有时候，正在进行电话问诊，新的问诊电话又打进来。”但林洁并不在意：“我只是做了自己该做的工作。”

在会诊之外，林洁也没闲着。她利用自己的语言优势，将比利时医政部门发布的新冠肺炎就医指南翻译成中文，发表在华人报纸上。林洁说：“每天我都会关注比利时官方及国内外各大医学学会网站发布的信息，时刻确保自己了解最新信息、扫除知识盲区。”

上周，林洁还曾到当地医院分诊中心会诊疑似新冠肺炎病例。林洁说，这件事她一直偷偷瞒着家人，因为害怕他们担心。

“问诊结束后，我已经自我隔离过一段时间了。等爸爸看到这篇报道时，他见到我活蹦乱跳的，应该就不会那么担心啦！”林洁想了想又加了一嘴，“但估计我也得好好哄哄他。”