看咱海外华侨华人抗疫合力

图为罗马侨界疫情应急小组将国内捐赠的物资送到当地侨胞手中。

受访者供图

位于意大利中西部托斯卡纳大区的普拉托市，是意大利华人密度最大的地区，当地的华人社区也是欧洲最大的华人社区之一。自意大利疫情暴发以来，普拉托华人社区中的5万余名华侨华人，保持着“零感染”的纪录。

普拉托的“零感染”并非个例。在意大利最大城市罗马，华人群体的新冠肺炎感染率也非常低。类似的情况还出现在南非、埃及等多个国家地区。在低感染率的背后，海外华侨华人的抗疫故事正在继续。

“当成自己的孩子”

“我没事了，金阿姨，您放心。”旅居意大利罗马50余年的金慧，收到她照顾的中国留学生发来的微信，如释重负。从这位留学生出现发烧症状到痊愈的近3周里，金慧一直“近距离观察”着她。

“近距离观察”，是罗马侨界疫情应急小组热线支援小组“独创”的照顾模式。

早在新冠肺炎疫情暴发之初，意大利中国总商会等罗马地区21个侨团与欧洲华商商学院的负责人紧急组建罗马侨界疫情应急小组，为驰援祖（籍）国抗疫出力，同时为当地侨胞防疫提供帮助。

热线支援小组由不同侨团的9名年轻侨胞组成，负责在接到有新冠肺炎疑似症状侨胞的电话后，24小时待命，为出现疑似症状的侨胞答疑解惑，联络当地医生，提供及时的医疗服务和心理疏导，为居家隔离中的侨胞提供尽可能的照料。

从意大利疫情暴发到现在，应急小组一共接到7名有新冠肺炎疑似症状侨胞的电话，其中2名有持续发热症状，1名有呼吸困难症状。

作为应急小组成员一致推选出的组长，金慧亲自负责这3名侨胞的“近距离观察”。

“其中2个发热的孩子是中国留学生，和我儿子年龄差不多。讲心里话，我把他们当成我自己的孩子。”金慧说，“这些年轻人远离自己的家乡亲人，我必须代替他们父母照顾好她们。”

在近3周的时间里，金慧每天打两三通电话询问留学生的生活状况，胃口好不好，吃的东西够不够，吃完药感觉怎么样，咳嗽有没有减轻……当留学生需要帮助时，热线支援小组的“年轻伙伴”总能及时赶到，无论是送饭送药还是联络当地医生，支援小组的伙伴们从未耽搁。

“有我们在，至少可以及时寻医问药，有什么紧急情况，我们也可以帮忙应对。”金慧言语中满是欣慰，“热线支援小组的年轻人都非常热心，出钱出力，从无二话。”

如今发热的2人已全部痊愈，呼吸困难的侨胞在及时送医后连续3天新冠病毒检测为阴性。“根据我们了解到的数据，整个罗马地区的侨胞中，没有新冠肺炎确诊病例。”金慧说。

“不是一个人的事”

金慧对侨胞防疫的自信，来源于罗马地区22个侨团组织共同付出的努力和共同组建的防疫信息网络。

罗马侨界疫情应急小组成立之时，正值中国暴发疫情之初。当时，应急小组主要忙于捐资捐物、全力驰援中国。随着春节过后越来越多的华侨华人从中国返回意大利，应急小组也开始为侨胞防控疫情做出各种准备。

首先，应急小组决定紧急叫停所有侨团准备的春节庙会，减少人群聚集。对于从中国返回罗马的侨胞，在各侨团的呼吁下，侨胞普遍自觉居家隔离，一些侨胞经营的中餐馆、家庭旅馆为有困难的侨胞提供隔离期间的免费食宿。此外，22个侨团组织共同呼吁罗马当地侨胞暂时关停门店、停止企业生产，居家防疫，出门做好日常防护。

随着意大利疫情蔓延，中国各界捐赠到意大利的防疫物资陆续运抵，国内侨务部门积极支援，各个侨团组建起各自防疫微信群，联络侨胞成员，宣传防疫知识，提供各类帮助，把口罩、中药等防疫物资分发到每个侨胞手中。在这个过程中，一张触及每个侨胞的信息网络也构建起来。

“疫情暴发之初，意大利侨胞承受了防疫情与反歧视的双重压力，大家时刻感受到外部环境带来的压力，也因此深刻体会到，疫情防控不是一个人的事，而是整个华人社区面临的群体危机。”欧洲华商联合会会长、欧洲华商商学院执行院长戴小璋也是应急小组的成员，了解意大利侨胞抗疫的不容易。

在戴小璋看来，罗马地区华人群体的低感染率是许多因素共同起作用的结果。从中国回到罗马的侨胞自觉进行14天自我隔离；罗马当地侨胞家庭提前储备防疫物资和生活物资，减少外出和人群聚集；学习中国民众采取的科学防疫方法，出门戴口罩、勤洗手、保持安全距离；与侨团保持联络，通过微信群等信息渠道及时沟通防疫信息……从侨胞日常防疫的细微之处，到罗马当地侨团、中国驻意大利大使馆、中国国内侨务部门等多方力量的汇聚，都可见工夫。

“提前预防、群防群抗、组织严密、保障到位，是经过罗马华人社区实践检验的有效防疫方法。”戴小璋总结说。

“不带偏见，客观理性”

“如果说普拉托华人‘零感染’只是一个小城市案例，那么罗马作为意大利最大的城市，是全球著名的旅游城市，也是意大利疫情最为严重的城市之一，疫情防控压力大、华侨华人数量多，华人群体能取得感染率非常低的防疫成效，这值得引起大家的注意。”金慧说。

普拉托、罗马华侨华人的新冠肺炎低感染率并非个例。在南非、埃及、美国加州等多个国家和地区，华人群体都保持着低感染率的“神奇”数据。

清华大学华商研究中心主任龙登高认为，所谓中国与西方的文化传统、文化差异不足以解释华人群体与当地居民在抗疫中的不同表现。低感染率背后最根本的原因，在于华人群体对待疫情科学理性的态度和行动。

“从个人层面，海外华侨华人了解中国抗击疫情的艰难过程，一开始就对新冠肺炎保持高度重视和警惕，同时普遍采取自律而科学的防疫措施。从社团层面，各地侨团积极传播防疫信息，传递防疫物资，发挥重要的组织引导作用。从企业层面，中餐馆、华人超市等华人企业积极采取防疫措施，以防疫为中心，灵活开展和暂停经营。从国家层面，中国国内向海外侨胞提供物资和医疗资源等支持，是海外侨胞坚强的后盾。”龙登高分析，海外侨胞科学防疫的举动和成效，向当地民众证实了科学防疫的有效性，侨胞支援当地、捐赠物资等行为，也在逐渐扭转当地民众对佩戴口罩等科学防疫方法的偏见，为当地防疫贡献积极力量。

“从意大利北部的都林，到南部的西西里岛，每个有华人在的城市，据我所知，都有华人组织给当地政府、警察和民众赠送口罩等防护用品。”作为意大利宋庆龄基金会主席，金慧和基金会理事曾在当地超市等人流量较大的地点，给当地民众免费发放口罩。她说，这些行动“让当地居民给华侨华人点了大大的赞”。

“在抗击疫情的过程中，海外侨胞呈现出一些新变化。”龙登高说，“在全球抗疫过程中，海外侨胞驰援祖（籍）国，支援当地，展现出不带偏见、相对客观理性的全球视野；在自身防疫过程中，海外侨胞遵循科学防疫方法，体现出尊重社会秩序、遵守行为规范的自律担当；在支援当地的过程中，海外侨胞的公益行动，践行着社会责任。这或许也是疫情给我们的教育和启示。”