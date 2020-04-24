越是黑暗的时刻，火炬的光越亮。人类命运共同体理念就是这样一把火炬。

4月20日，世界卫生组织总干事谭德塞警告说，“如果全世界不能团结，最糟糕的时刻即将到来。”《二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会声明》开篇第一句话便振聋发聩：“前所未有的新冠肺炎大流行深刻表明全球的紧密联系及脆弱性。”

怎么办？“在全球抗疫的过程中，我们认识到构建人类命运共同体的必要性和紧迫性。”说这句话的是哥伦比亚自由党总书记桑切斯。他的话道出一个重要共识——人类是休戚与共的命运共同体，唯有团结协作、携手应对，国际社会才能战胜疫情。

7年前，习近平主席首次提出推动构建人类命运共同体的重大倡议。面对疫情在全球蔓延的态势，习近平主席指出：“人类是一个命运共同体。战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器。”中国倡议为国际抗疫合作指明了正确方向。

中国秉持人类命运共同体理念，及时向世界卫生组织以及有关国家和地区通报疫情信息，第一时间发布病毒基因序列等信息，毫无保留同世卫组织和国际社会分享防控、治疗经验，积极开展抗疫国际合作，携手应对共同威胁和挑战。

委内瑞拉总统马杜罗右手握拳在内、左手在外，用中国传统的抱拳礼感谢中国专家组；塞尔维亚总统武契奇轻吻五星红旗；意大利医护人员录制汉语视频，连说22个“谢谢”……这些都是人类命运共同体理念的真实写照。

恩格斯曾说，“没有哪一次巨大的历史灾难不是以历史的进步为补偿的。”这场突如其来的疫情让我们前所未有地认识到，世界各国是如此休戚与共、命运相连，加快构建人类命运共同体是如此重要、如此紧迫。