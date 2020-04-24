4月21日，在俄罗斯喀山，工作人员给从土耳其飞抵的旅客手部喷消毒液。

（新华社发）

3月16日，在伊拉克巴格达，中国医疗专家展示科学的洗手方法。

哈利勒·达伍德摄（新华社发）

4月19日晚，一面五星红旗被投影在瑞士著名的马特洪峰上。当地民众借此表达同中国人民共同战疫的决心。

4月21日下午，在云南玉龙雪山景区，中瑞两国国旗迎风飘扬，这是对马特洪峰亮起五星红旗的回应。

近日，这两条暖心的消息引发很多网友评论：“守望相助，携手抗疫”“全世界努力，一切都会好起来！”……

新冠肺炎疫情来势汹汹，全球公共卫生安全正面临巨大挑战。习近平主席指出，“当前，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。”在互联网上，抗疫国际合作成为网民热议的话题。

“患难中的情谊弥足珍贵”

塞尔维亚：“留下？”

中国专家组：“留下！”

这是一篇网文的标题。4月19日，“人民日报”微信公众号发文称：“应塞尔维亚政府的请求，中国专家组将原定两周的援助计划延长至四周。近日，塞尔维亚政府再次提出，希望中国专家再次将返程延期。中国专家组在塞尔维亚的援助计划将会再次延长。”

网友“雨叶”留言说：“看得热泪盈眶。你给我信任，我还你希望。”网友“赵一方”留言说：“这是大国担当！”

新冠肺炎疫情发生以来，中国尽己所能为有需要的国家提供支持和援助，充分体现了负责任的大国担当。

4月20日，新华网报道称：中国援助伊拉克的第三批防疫物资4月20日运抵巴格达国际机场。中方对伊援助不局限于物资，一个由7人组成的中国医疗专家组在近两个月时间内，已在伊拉克举行27场次医务人员培训工作，培训1000余名伊医务人员。

4月21日，“新华视点”微博报道称：“外交部发言人耿爽4月21日表示，中国武汉市与美国洛杉矶市当日上午就如何在有效防控疫情的前提下重新开放城市、复工复产举行视频交流会，取得了良好效果。”在留言区，网友们这样评论：“这就是我们的气度与担当！”“中国是一个负责任的国家”“中国一直在践行人类命运共同体理念”……

疫情防控国际合作再次证明，中华民族是懂得感恩、投桃报李的民族。

“当我们的（中国）朋友在2月份遇到困难时，我们送过去了200万只口罩。现在，我们已通过各种渠道收到了1.5亿只来自中国的口罩。”4月20日，俄罗斯总统普京在一次视频会议上这样说。

4月21日，“央视新闻”微信公众号发布了这次会议的短视频。在留言区，很多网友写下了感想，网友说的最多的一句话是：“滴水之恩，当涌泉相报。”

4月21日，中国新闻网报道称，浙江省杭州市已累计向20个国家的31座国际友城和友好交流城市捐赠了医用防护口罩。此前杭州市曾收到来自日本、韩国、德国等国的友城捐赠的防疫物资。如今中国疫情防控向好态势进一步巩固，海外疫情持续蔓延，杭州市紧急支援国际友城。收到援助物资后，匈牙利布达佩斯市市长卡拉斯索尼在感谢信中写道：“我无比坚定地相信，患难中的情谊弥足珍贵。”

在全球守望相助之时，温暖无处不在。

欧洲议会意大利议员迪诺·贾鲁索被几幅画感动了。4月19日，“央视新闻”微信公众号发表了一篇名为《来自中国孩子们的这份礼物，让意大利议员直呼“太感动”》的文章。文章写道，近日，在迪诺·贾鲁索的协调下，意大利南部西西里和撒丁岛的五个市镇获得了捐赠自中国的8万只口罩。出人意料的是，和口罩一起送来的还有中国孩子们画的画。贾鲁索说，“中国孩子们很用心，运用了很多两国代表元素。比如，中意两国国旗、意大利的披萨和比萨斜塔、中国的熊猫和筷子等。”

被感动的还有网友们。在留言区，他们写下这样的话：“我们的小花朵们，真暖心”“真心相助，爱心满满”“心心相通，共同抗疫”……

“中国为其他国家树立了榜样”

中国积极参与全球疫情防控，受到国际社会称赞。

4月22日，央视网一篇报道称：4月21日，在一场视频发布会上，世界卫生组织西太平洋地区主任葛西健称赞了中国向其他国家派出医疗专家组的做法。他说，中国分享经验能帮助其他国家强化应对疫情的能力，中国的做法是“值得鼓励和支持的”。

4月21日，“新华社”客户端报道称，新一期医学界权威学术刊物《柳叶刀》发表社论说，“新冠肺炎疫情在中国得到迅速遏制令人印象深刻，为其他国家树立了鼓舞人心的榜样。”社论认为，积极的公共卫生干预措施在中国遏制疫情过程中发挥了巨大作用。目前中国正在逐步谨慎地复工、复学，实施科学的策略对于持续遏制疫情发展来说非常重要，中国的经验受到全世界密切关注。在“新华社”客户端留言区，网友们评论说：“实践是检验真理的唯一标准”“这展示了中国人民的无私奉献”……

事实证明，中国的经验值得借鉴。4月21日，“新华网”客户端报道了发生在墨西哥的故事。如何阻止新冠病毒在城内蔓延，成为摆在墨西哥尤卡坦州州府梅里达市市长雷南·巴雷拉面前的一道难题。此前，巴雷拉曾派遣市政府官员前往中国交流学习。他了解到中国深圳采用无人机消毒后，决定学习中国经验。“这种方法很棒！无人机消毒速度很快，比常规地面消毒快60倍。”巴雷拉说。

欧洲哲学家让·保罗·萨特有一句名言：“如果你们不肯用你们的眼睛来观看，那么就只能用它来哭泣。”如今，这句话被用来阐释抗疫国际合作。近日，环球网转载文章称，德国黑森州国际合作司前司长博喜文博士撰文，以《用眼睛观看，不要用它哭泣》为题，认为欧洲如果能及时关注中国的成功经验并采取相应行动，就可以减少损失。

“以合作驱散疫情的阴霾”

抗疫国际合作，需要发挥世卫组织应有的作用。中国毫无保留地同世卫组织和国际社会分享防控、治疗经验，在前期向世卫组织捐款2000万美元现汇基础上，增加3000万美元现汇捐款，用于新冠肺炎疫情防控、支持发展中国家卫生体系建设等工作。

4月20日，人民网发布的一篇文章称，“77国集团和中国”4月19日发表声明，赞赏世卫组织在抗击新冠肺炎疫情过程中发挥的领导作用，呼吁国际社会团结一致，并增加对世卫组织的支持。声明指出，面对疫情，当务之急是挽救生命。声明赞赏世卫组织在谭德塞总干事带领下发挥的领导作用，全力支持世卫组织为发展中国家有效应对疫情提供信息、进行技术指导、开展培训等。

疫情不应该被政治化。4月21日，“新华社”客户端报道称，世界卫生组织总干事谭德塞4月20日表示，世卫组织及时向包括美国在内的所有国家分享了新冠肺炎疫情信息，有一些美国专家一直在世卫组织工作。这番话有力反驳了美国一些人指责世卫组织“隐瞒”疫情的说法。

抗疫国际合作，基石是真诚。

近日，很多新闻网站转载了人民日报的一篇文章，文章写道：“以合作驱散疫情的阴霾，不只是驱散病毒，更要驱散傲慢、无知与恶意。‘众人齐心，其利断金’。疫情当前，国别、种族、政治制度和意识形态都不应该成为合作的绊脚石。以诚相待而不是设置壁垒，多边合作而不是单边行动，求同存异而不是一意孤行，才能在携手并肩中战胜新冠病毒。”

抗疫国际合作，凸显了秉持人类命运共同体理念的时代价值。

4月21日，“澎湃新闻”客户端发布专访美国加州大学洛杉矶分校教授贾雷德·戴蒙德的文章。文章指出，在戴蒙德眼中，疫情带来的重要启示之一，在于它可以作为危机应对的模板，为未来发生的全球性问题提供借鉴意义。

4月22日，中国青年网撰文指出，“毋庸置疑，新冠肺炎疫情给各国人民带来了巨大的挑战，但这种挑战以及各国在应对挑战过程中的互帮互助、携手合作，也生动地体现了人类命运共同体理念的时代意义。”