必须让多边合作的轮子转起来

在多边维度上加大合作力度，以多边之力共同抗击疫情，这是当务之急。构建人类命运共同体，才能维护共同的健康福祉、更好的发展愿景

新冠肺炎疫情肆虐，对全球公共卫生安全、世界经济等诸多领域造成严重冲击。其影响所具有的广泛性、严重性，决定了凝聚全球合力的必要性、紧迫性。充分发挥多边机制作用，让多边合作的轮子转起来，让人类命运共同体的阳光普照地球家园，才能给予每一个在疫情阴霾笼罩下的国家和个体以希望和力量。

历史实践证明，多边主义能够在应对人类共同挑战的过程中发挥建设性作用。事实上，无论是联合国，还是二十国集团、亚太经合组织等全球性、区域性多边机制，很多都是在应对挑战的过程中应运而生的。阻击埃博拉疫情等突发公共卫生事件，应对国际金融危机、亚洲金融危机，无不有赖于国家力量基础上的多边合作。今年是联合国成立75周年，也是进一步审视各国对多边主义所作承诺的重要契机。突如其来的新冠肺炎疫情更是提醒人们，有必要加强和完善以联合国为核心的全球治理体系，让多边机制充分发挥应有效能。

“要战胜疫情就必须强化基于协调一致和多边主义的‘全球应对’行动。”第七十四届联合国大会本月初首次通过专门针对新冠肺炎疫情的决议，呼吁加强应对疫情多边合作。4月20日，联大通过关于确保各国都能获得应对新冠病毒的药品、疫苗以及医疗设备的决议，并在团结一致、多边合作的基础上提出一项全球对策，强调指出联合国系统在协调全球控制和遏制新冠病毒的传播对策方面发挥着核心作用，肯定世界卫生组织所发挥的关键作用。联合国大会的相关决议，明确了开展抗击疫情多边合作的严肃性和重要性，为全球携手应对疫情指明了方向。

世界卫生组织是负责卫生事务的联合国专门机构，是当前协调推进全球抗击疫情的核心力量，在帮助非洲等发展中国家应对疫情方面更是不可或缺。世界比以往任何时候都需要世界卫生组织。支持世界卫生组织，就是支持多边主义，就能凝聚全球抗疫力量，就能挽救更多生命。无论是“77国集团和中国”、不结盟运动所代表的广大发展中国家，还是法国、德国、英国、加拿大、日本等发达国家，以及联合国、欧盟等国际和地区组织，都明确支持世界卫生组织在应对疫情、加强全球公共卫生体系建设方面继续发挥重要作用。个别西方大国的一些政客站在绝大多数国家的对立面，执意给世界卫生组织抹黑、拆台，甚至在多边合作的舞台上搅局，是把本国利益凌驾于全球利益之上，是缺乏良知的表现。

中国坚定支持多边主义，积极支持国际组织发挥作用，坚定维护多边体制的权威性和有效性。新冠肺炎疫情在多国多点发生后，中国秉持人类命运共同体理念，以前所未有的行动，与世界各国协调合作、共担风雨、共克时艰。中国及时向世界卫生组织以及有关国家和地区通报疫情信息，第一时间向世界卫生组织分享新冠病毒全基因序列，充分彰显合作精神。中方在前期向世界卫生组织捐款2000万美元现汇的基础上，增加3000万美元现汇捐款，用于疫情防控和支持发展中国家卫生体系建设，充分表明支持世卫组织、支持多边主义的坚定态度。中国支持联合国、世卫组织动员国际社会加强政策协调，加大资源投入，特别是帮助公共卫生体系薄弱的发展中国家做好防范和应对准备。无论是在二十国集团框架内，还是在中国与中东欧十七国、东盟与中日韩（10+3）、东盟与中国（10+1）等地区合作平台上，中国积极推动抗疫国际合作，为提高公共卫生治理水平、稳定世界经济提出一系列重要倡议。联合国秘书长古特雷斯表示，中国的支持对多边主义至关重要，期待中国在国际事务中发挥重要领导力。

疫情全球蔓延，对于各国而言，挑战是共同的，责任是共同的，命运是共同的。加强全球治理，在多边维度上加大合作力度，以多边之力共同抗击疫情，这是当务之急。构建人类命运共同体，才能维护共同的健康福祉、更好的发展愿景。

《 人民日报 》（ 2020年04月24日 03 版）