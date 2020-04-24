持续加强常态化疫情防控 全面推进复工复产达产

新华社武汉4月23日电 （记者胡浩、赵文君）目前，湖北省、武汉市各区县全部降为低风险地区。连日来，中共中央政治局委员、国务院副总理、中央指导组组长孙春兰率中央指导组赴黄石市、武汉市调研，强调深入贯彻习近平总书记在中央政治局会议上重要讲话精神，落实中央应对疫情工作领导小组部署，抓细抓实常态化疫情防控，稳步推进生产生活秩序全面恢复。

武汉市除5家定点医院外，二级以上公立医院已全部开放，普通高中毕业年级将于5月初开学。孙春兰深入考察汉口医院、武汉市第二中学和武汉天地商业街，详细了解各项防控措施落实情况。她强调，各医疗机构都要建立严格的院感防控制度，对入院人员实行体温检测、查验健康码，每个住院患者及陪护人员都进行核酸检测。学校要提前做好复学前的防控准备工作，实行分班上课、错峰就餐，加强应急演练，建立家校联防、教医联动机制。要加强公共场所防控工作，做好室内通风、环境消杀、人员健康监测，确保常态化防控措施落到实处，巩固疫情防控向好态势。

在考察黄石制药企业、磊山湖养殖基地、园博园时，孙春兰强调，湖北省经济发展受疫情影响较重，要坚决贯彻习近平总书记“搭把手、拉一把”的重要指示精神，进一步加大政策支持力度。要完善消费政策，扩大居民消费。帮助做好小龙虾、春茶、香菇等应急农产品销售。加快落实减税降费、降低融资和用能成本等政策，帮助企业渡过难关，推动产业链上下游同步复工复产。

《 人民日报 》（ 2020年04月24日 02 版）