做好“六稳”工作 落实“六保”任务

四月的三秦大地，到处春意盎然。4月20日至23日，习近平总书记赴陕西就统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作、打赢脱贫攻坚战进行调研，强调要全面落实党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，全面落实保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转任务，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年，突如其来的新冠肺炎疫情给我们完成既定目标任务带来挑战。中央政治局日前召开会议，分析疫情防控和经济形势，提出了当前经济社会发展工作的总要求，不仅强调要加大“六稳”工作力度，而且明确提出了“六保”任务。坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，善于变压力为动力，勇于攻坚克难，只争朝夕、真抓实干，我们就一定能克服暂时困难、战胜风险挑战，赢得发展主动。

面对前所未有的挑战，必须充分估计困难、风险和不确定性，强化底线思维，做好较长时间应对风险挑战的思想准备和工作准备。扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，正是针对当前新形势提出的，是坚持稳中求进工作总基调的主要着力点。要深刻认识到，在疫情防控常态化前提下，只有稳住经济基本盘，兜住民生底线，才能在稳的基础上积极进取，全面推进复工复产达产，恢复正常经济社会秩序，培育壮大新的增长点增长极，牢牢把握发展主动权。

扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，关系经济发展和社会稳定大局。民生稳，人心就稳，社会就稳。就业是最大的民生，“六稳”工作、“六保”任务，就业都摆在首位。保居民就业，就要实施好就业优先政策，全面强化稳就业举措，减负稳岗扩就业并举，千方百计增强企业稳定和创造就业岗位能力。保基本民生，就要强化困难群体基本生活保障，适当提高城乡低保、抚恤补助等保障标准，把因疫情和患病陷入困境的人员纳入救助范围，对受疫情影响严重地区发放临时生活补贴，相关价格补贴联动机制要及时启动。保市场主体，就要着力帮扶中小微企业渡过难关，加快落实各项政策，推进减税降费，降低融资成本和房屋租金，提高中小企业生存和发展能力。保粮食能源安全，就要发挥好“三农”的压舱石作用，做到粮食生产稳字当头，煤电油气安全稳定供应。保产业链供应链稳定，就要促进产业链协同复工复产达产，保持稳定性和竞争力。保基层运转，就要提高财政资金使用效率，保障基层公共服务。

习近平总书记在考察时强调：“我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变”。在这场抗击疫情的严峻斗争中，我国经济经受住冲击，展现出巨大韧性。我们要坚定信心、保持定力，真抓实干、稳中求进，决胜全面小康、决战脱贫攻坚，迎来更好发展。

《 人民日报 》（ 2020年04月24日 02 版）