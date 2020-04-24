做好“六稳”“六保” 决战决胜脱贫攻坚

“坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，全面落实保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转任务，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会”。习近平总书记在陕西考察时的重要讲话引发社会各界热烈反响。大家表示，脱贫攻坚越到最后越要绷紧弦、咬定目标不松劲，一定要坚定信心，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，以更大决心、更强力度推进脱贫攻坚，坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利，全面建成小康社会。

瞄准突出问题精准施策，做好剩余贫困人口脱贫工作

脱贫攻坚收官之年遭遇疫情影响，各项工作任务更重、要求更高，必须较真碰硬。“要瞄准突出问题精准施策，做好剩余贫困人口脱贫工作”“建立更加稳定的利益联结机制，确保贫困群众持续稳定增收”……习近平总书记的重要讲话为打赢脱贫攻坚战提供了重要指引。

“习近平总书记的讲话充分彰显了深厚的为民情怀和强烈的责任担当，彰显了党中央坚决打赢疫情防控阻击战和脱贫攻坚战的坚定意志和坚强决心。”国务院扶贫办主任刘永富表示，全国扶贫系统将坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，发挥脱贫攻坚主力军、先锋队作用，聚焦全面完成剩余脱贫任务，全力啃下最后的硬骨头。要努力克服疫情对脱贫攻坚工作的影响，重点做好产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁后续扶持、创业致富带头人培训、扶贫扶智等工作，多措并举巩固脱贫攻坚成果。

“习近平总书记的讲话为我们决战决胜脱贫攻坚指明了方向。”陕西省扶贫办主任文引学表示，落实好“六保”任务，尤其要加大对贫困群众的扶持和保障力度，进一步夯实脱贫产业基础，稳住贫困群众增收好势头，坚决如期高质量打赢脱贫攻坚战。

有序推进复工复产，助力脱贫攻坚。“我们一定要把习近平总书记重要讲话精神转化为实际行动，以更实的作风扎实推进脱贫攻坚工作。”江西省于都县扶贫办主任张武华说，县里一手抓疫情防控，一手抓脱贫攻坚，优先安排扶贫项目复工复产，确保贫困群众有事做、有收入，生活有保障。

“习近平总书记的讲话坚定了我们决胜脱贫的信心，一定落实好‘六保’任务，确保如期打赢这场硬仗。”新疆维吾尔自治区喀什地委委员、莎车县委书记范宝军说，莎车县通过组织就业创业，实现31万名农村劳动力稳定增收。

发展扶贫产业，重在群众受益。“过去8毛钱一斤没人要，多亏了网上直播，现在一斤2.5元，想买还得抢。”4月23日，卖完了积压的大青枣，广西壮族自治区平南县丹竹镇团结村黄瑞胜笑了。平南县委书记周仕志表示：“我们要全力打造线上线下多种渠道、多方参与的农产品营销之路，提高贫困群众抗风险能力，稳定脱贫致富。”

陕西汉中城固县小河村，是县里19个深度贫困村之一。小河村第一书记刘军说：“为解决贫困户‘卖难’问题，我们引导农产品进超市，鼓励帮扶干部发朋友圈推荐，鼓励机关、学校食堂等优先购买贫困群众的农产品。线上线下齐发力，贫困群众收入大幅增加。”

保产业链供应链，稳住增收势头。“习近平总书记的讲话，让我们既深受鼓舞，也深感责任重大。”甘肃省天水市麦积区农业农村局局长赵进才说，“我们坚持短能脱贫、长能致富的思路，把发展产业作为实现脱贫的根本之策。下一步，要不断完善扶贫产业链条，形成稳固的扶贫产业链，增加农产品附加值，从根本上解决增产不增收的问题。”

解决好就业问题，确保群众稳定脱贫

乐业才能安居。习近平总书记强调：“解决好贫困群众就业问题非常重要”“搬得出的问题基本解决后，后续扶持最关键的是就业”“解决好就业问题，才能确保搬迁群众稳得住、逐步能致富，防止返贫。”

“习近平总书记来到我们县，为我们打赢脱贫攻坚战，增添了强大动力。”陕西省安康市人大常委会副主任、平利县委书记郑小东表示。眼下，平利县紧扣产业就业，继续加大易地搬迁后续扶持力度，做大做实新社区工厂，确保搬迁脱贫户稳得住、有就业、逐步能致富。

保就业就是保住千家万户的“饭碗”。“政府引荐，我能在家门口的企业上班，一年有3万多元收入。”广西壮族自治区崇左市江州区太平街道宜村易地搬迁户黄玉思开心地说。“搬迁后的贫困群众能否稳得住，很大程度取决于后续帮扶是否到位。”江州区扶贫办主任张世敏说，江州区对有自主发展能力的贫困户积极帮助就业；对无力自主经营的贫困户，以土地租赁或入股形式直接收租或参与分红，贫困户奔向好日子的劲头越来越足。

坚持产业就业双业并举。“习近平总书记的讲话为我们提供了行动指南。”云南昭通市靖安易地扶贫搬迁安置区临时管委会主任周廷昆表示，靖安安置区承载着4万余人的搬迁任务。目前，已有8家劳动密集型企业进驻，8.1万平方米的扶贫车间正在紧张建设中。“我们要坚持以发展产业促进就业，拓宽增收渠道，让贫困群众身安心更安。”

因户制宜制定后续发展规划。“习近平总书记的话为开展易地搬迁后续工作指明了方向。”四川省简阳市委书记赵春淦表示，市里有针对性地制定了一户一策的发展规划，依托劳动技术培训、发展特色产业、推荐务工方式保障易地搬迁户后续发展。同时，通过发展乡村旅游、农村电商物流、农产品储存，为搬迁户稳步脱贫打好基础。

巩固脱贫成果，确保经得起历史和人民检验

“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点”“加快建立防止返贫监测和帮扶机制”……习近平总书记的重要讲话为打赢脱贫攻坚战注入强大精神动力！

“习近平总书记的话说到了我们心坎儿里。我们虽然已经摘帽了，但还要以更加有力的举措、更加精细的工作，持续巩固脱贫成果，在确保脱贫质量上狠下功夫。”重庆市彭水县岩东乡党委书记田燕说，乡里严格落实“四个不摘”的要求，采取公司+基地+农户的模式，打造了6000余亩青脆李经果林基地，完成了600余亩的中药材林下套种。今年以来，有100多户农民参与产业发展，实实在在增加了家庭收入。

不松劲，不懈怠，谋划长期稳定增收。“必须发扬滴水穿石的精神，埋头苦干、久久为功，持续巩固脱贫成果，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。”云南省临沧市沧源佤族自治县总工会副主席、勐省镇芒阳村驻村第一书记罗国东说，目前村里的建档立卡贫困户实现清零，生态旅游项目已初具雏形，下一步要引导佤族群众发展农家乐、农家客栈、民族手工制品等，带动乡亲们持续增收。

真脱贫要强监管。湖南省永顺县今年初刚刚摘掉国家级贫困县帽子，县委副书记周建武说：“我们严格贯彻落实精准扶贫精准脱贫方略，对标对表扎实推进，通过层层压实责任、严格督查暗访、严密监测预警、问题动态清零、开展脱贫质量回头看、严把基础数据质量关、严肃执纪问责等措施，坚决防止虚假脱贫、数字脱贫，让脱贫成果经得起检验。”

（本报记者朱隽、顾仲阳、王乐文、崔佳、庞革平、何勇、徐元锋、龚仕建、朱磊、王明峰、李亚楠、王锦涛、高炳）

《 人民日报 》（ 2020年04月24日 01 版）