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长江禁捕，年底前实现

332个水生生物保护区率先达到

2020年04月24日08:28 来源：人民网－人民日报

人民网北京4月23日电  （记者郁静娴）23日，农业农村部、财政部和人力资源社会保障部联合召开长江流域禁捕和渔民安置保障工作部署推进视频会。记者从会上获悉：目前，长江流域332个水生生物保护区已率先实现全面禁捕，约12.8万退捕渔民通过就业服务、生活补助、医疗社保得到妥善安置。

长江禁捕工作涉及地域广、持续时间长、工作要求高。据悉，长江禁捕直接涉及“一江、两湖、七河”，2021年1月1日前，长江干流，岷江、沱江、赤水河、嘉陵江、乌江、汉江、大渡河等重要支流，以及鄱阳湖、洞庭湖等通江湖泊要实现全面彻底禁捕，做到“清船”“清网”“清江”“清湖”。目前，还有约5.64万艘捕捞渔船尚未退出，已退出的还有一些没有集中拆解，年底前必须全面完成退出，并妥善做好处置。中央财政前期已下拨资金72亿元，今年15亿元即将下达。

《 人民日报 》（ 2020年04月24日 06 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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