加强群防群控 提升科学素养

今年4月是第三十二个爱国卫生月，在防控新冠肺炎疫情的背景下，主题为“防疫有我，爱卫同行”的爱国卫生月正在各地开展。

每一个人都是自己健康的第一责任人。从一句口号到戴口罩、勤洗手、少聚集、不扎堆的健康共识，从一句标语到实实在在的垃圾清理、厕所革命等全民行动，爱国卫生运动正在让更多国人养成讲文明、讲卫生、讲科学的健康生活方式。

九部门发文——

以爱国卫生月活动提升全民文明健康素养

在爱国卫生月到来之际，全国爱卫办、中央文明办、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委、全国总工会、共青团中央、全国妇联等9部门联合印发《关于开展第三十二个爱国卫生月活动 为全面打赢新冠肺炎疫情阻击战营造良好环境的通知》。

通知部署全国在4月集中开展以“防疫有我，爱卫同行”为主题的爱国卫生月活动，强化预防优先，打造健康环境，提升全民文明健康素养。

源自20世纪50年代的爱国卫生运动是我国防控传染病的一个传统法宝，也是具有中国特色的全民健康促进行动。在历史上，爱国卫生运动在防控鼠疫、血吸虫病以及SARS等传染病过程中都发挥了非常重要的作用。

全国爱国卫生运动委员会办公室副主任、国家卫生健康委员会规划司司长毛群安说，今年爱国卫生月活动强调聚焦重点场所、关注薄弱环节，也针对南北方不同的传染病流行特点，组织开展有针对性的病媒生物防治工作，为传染病防控奠定良好的环境基础。

毛群安说，在疫情防控形势下，全国爱卫办、国家卫健委会同全国爱卫会各成员单位针对疫情防控不同阶段的要求，聚焦市场环境、生产生活环境等部署开展了一系列专项行动。同时以城乡垃圾、污水、厕所的整洁卫生等为重点，加强公共卫生环境设施管护，推动改善城乡环境卫生面貌。除此之外，围绕个人防护、养成良好饮食习惯、摒弃不良卫生习惯等开展了科普宣传。

从湖北到全国——

各地爱国卫生特色行动进行时

根据上述9部门联合印发通知要求，各地加强组织协调，制定切实可行的活动计划，每周确定1项重点任务，依次推进落实各项具体任务。

在湖北，湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部发出《关于进一步加强爱国卫生运动切实做好新冠肺炎疫情防控工作的通知》，结合当前疫情防控形势和第三十二个爱国卫生月活动主题，部署实施人居环境整治行动、健康知识普及行动、公共场所健康监测与消毒行动、农贸市场整治行动、交通出行健康安全行动等十大行动，全方位多层次推进爱国卫生运动，合力打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

在疫情一度较为严重的山西平遥县，公园、广场、景点等公共场所都设置了健康教育展板，高速路口和高架桥LED屏上滚动播放着“防疫有我，爱卫同行”“讲文明、讲卫生、强责任、促健康”等标语，县内各微信公众号也以多种方式传播健康和防疫知识。家住县城的郝宇说，爱国卫生月活动以前也知道，但是没有参与感，今年经历了疫情，发现有好的卫生习惯、干净的卫生环境，真的很重要。

在湖南湘潭，家庭医生成为促进群众形成健康习惯的“引路人”。“我们制作了一些宣传公筷制、分餐制等健康知识的宣传册，发放给群众，家庭医生团队通过微信、电话等形式，定期向辖区内的慢病患者传播健康知识，督促群众养成良好的健康习惯。”湘潭市雨湖区长城乡卫生院综合内科主任谭新忠说。

在全国，各地组织开展了具有地方特色的爱国卫生月活动——上海市率先向全体市民倡议，集体用餐时要使用公筷公勺；四川省在全省开展“周末卫生大扫除”活动；海南省委省政府办公厅印发方案开展“爱国、爱海南、爱家乡、爱家庭”卫生健康大行动。

群防群控——

每个人都是自己健康的第一责任人

在太原市杏花岭区柏杨树社区一处产业园，巨大的挖掘机正将成堆的砖块、水泥板等垃圾铲起、清理，一派热火朝天的景象。

从3月21日起，山西省太原市启动了“垃圾清零”行动，针对小区楼院的卫生死角、城乡接合部、城中村、拆迁工地以及铁路、河道、公路沿线乱倒垃圾现象开展集中整治。

杏花岭区柏杨树社区居委会主任王根元对此很有感触。他说：“‘垃圾清零’行动开展后，社区协调车辆，把周围堆积的建筑垃圾清理一空，看着社区变干净，心情舒畅多了！”

在陕西省宝鸡市金台区宏文路东社区秦岭泊屋小区，大门口和小区内悬挂着“开展爱国卫生运动，提高全民健康素质”“清洁环境讲卫生，预防疾病促健康”等宣传横幅。小区物业工作人员和居民一起对小区内外、楼道、各家各户卫生进行全面清扫消杀，共同营造清洁美丽的小区环境。

疫情终会过去，好习惯更要留下。毛群安说，这次新冠肺炎疫情给我们都上了一堂深刻的防疫课，也提示我们每个人从个人家庭健康以及个人与社会环境的角度，去重新审视每个人的健康与责任。要学会关注自己的健康，更要懂得自觉维护他人的健康，这些都是爱国卫生运动所倡导的原则。

（新华社北京4月23日电 记者陈聪、马晓媛、帅才、蔺娟）

《 人民日报 》（ 2020年04月24日 06 版）