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北京拟提高随地吐痰等行为罚款额度

由20元以上50元以下提高到50元 情节严重的拟处罚200元

2020年04月24日08:24 来源：北京青年报

北京市十五届人大常委会第二十一次会议昨天召开。会议听取关于提请审议《北京市人民代表大会常务委员会关于修改〈北京市市容环境卫生条例〉的决定（草案）》的议案，拟规定对随地吐痰、便溺，乱丢废弃物，乱倒垃圾等行为的罚款额度由20元以上50元以下提高到50元，情节严重的罚款200元。

北京市人大法制委员会副主任委员孙力作了《关于修改〈北京市市容环境卫生条例〉的决定（草案）》的说明。

2019年11月和2020年3月，市人大常委会对《北京市文明行为促进条例（草案）》进行了两次审议。条例草案规定，本市对随地吐痰、便溺，乱丢废弃物，乱倒垃圾等不文明行为进行重点治理。立法过程中有意见提出，前述不文明行为属于群众普遍厌恶的顽症痼疾，虽然《北京市市容环境卫生条例》对这些行为已经规定了法律责任，但处罚过轻，建议提高处罚额度。据了解，《北京市市容环境卫生条例》2002年开始实施后，对随地吐痰等不文明行为的罚款上限一直是50元。

北京青年报记者了解到，为了进一步治理影响市容环境卫生的行为，提升首都文明形象，结合本市实际情况，市人大法制委员会起草了《北京市人民代表大会常务委员会关于修改〈北京市市容环境卫生条例〉的决定（草案）》。4月9日，市人大法制委员会召开会议，审议并提出《关于修改〈北京市市容环境卫生条例〉的决定（草案）》，提请本次常委会会议进行审议。

修改的主要内容为，将第五十四条对随地吐痰、便溺，乱丢废弃物，乱倒垃圾等行为的罚款额度由20元以上50元以下提高到50元，情节严重的罚款200元，表述为：“在公共场所禁止下列影响市容环境卫生的行为：随地吐痰、便溺；乱丢瓜果皮核、烟头、纸屑、口香糖、塑料袋、包装物等废弃物；乱倒污水、垃圾，焚烧树叶、垃圾；其他影响市容环境卫生的行为。违反前款规定的，责令改正，并可处50元罚款；情节严重的，处200元罚款。”（记者 李泽伟）

(责编：李轶群、许晓华)


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