我国日产500万人份新冠病毒检测试剂盒

国务院新闻办公室4月23日举行新闻发布会，介绍2020年一季度我国工业通信业发展情况。工业和信息化部运行监测协调局局长黄利斌透露，随着政策效果逐步显现，我国主要工业指标出现较明显改善。

一季度我国规模以上工业增加值同比下降8.4%，其中3月份下降1.1%；制造业投资同比下降25.2%；3月份制造业采购经理指数从2月份的35.7%回升到52%。4月上中旬，我国发用电量增幅已由负转正。一季度信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长13.2%，移动互联网流量在去年同期增长129.1%的基础上再增长39.3%，全国实物商品网上零售额增长5.9%。

关于医疗物资的生产，他表示，高峰时期，我国医用防护服日产量超过70万件，比疫情初期增长50倍以上，口罩、救治药品、额温枪、呼吸机、负压救护车等快速增产扩能。此外，我国现有25家的29种新型冠状病毒检测试剂盒获批上市，企业日产能合计是500万人份，现在生产基本正常，库存也比较充足。（记者 李岩）