中华文明之光在抗疫中熠熠生辉

新华社记者 李蓉

基辛格曾说过：“中国有几千年延绵不断的文化，其中蕴藏着丰富的战略和治国之策。”在抗击新冠疫情的伟大斗争中，中华文明展现出的不竭力量，印证了基辛格的睿智。

回望来路，展望未来，指引中国在较快时间内走出困境，同时又苦人之苦、迈出国门扶危济困的，是千年文明滋养出的中国人克己复礼、坚韧不拔的品格，是根植于中国传统文化中仁民爱物、乐善好施的基因，是中华民族传承至今的民胞物与、天下一家的情怀。

仁政爱民，以人为本。在全球经济受疫情影响严重之时，是生命第一还是经济至上？中国先贤倡导“民为贵，社稷次之”。疫情暴发之初，中国领导人就发出坚定而明确的指示，“把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”，并将其贯穿于中国抗疫行动的全程。已经习惯了经济高速增长的中国人，第一次看到季度经济较大幅度下滑，这背后是以人民生命安危为首要关切的决心。

审时度势，灵活应变。遭受病毒突然侵袭的中国展现了让世界瞩目的决断力、行动力和灵活应变的能力。来中国考察的世界卫生组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德高度评价中国人因地制宜、灵活解决问题的能力。他感慨道，面对无药无疫苗的困境，中国人“有什么就用什么，能怎样调整就怎样调整，能怎样适应就怎样适应，能怎样去拯救生命就怎样去拯救生命。中国的方法被事实证明是成功的”。

饮水思源，投桃报李。对于在中国困难时刻伸出援手的人，与中国“风月同天”的人，中国都回馈以“与子同袍”。滴水之恩涌泉相报，从困境中逐渐走出的中国，已经把援助物资送到了140多个国家和国际组织。感怀中国雪中送炭的恩情，塞尔维亚总统武契奇亲吻五星红旗；欧盟委员会主席冯德莱恩以英、法、德三种语言录制视频讲话感谢中国帮助；柬埔寨网民用民歌《刘三姐》旋律配上柬语歌词，向中国医疗专家组表达谢意：“多谢了！多谢中国亲人们，就算没有好饭菜，却有一首家乡的歌送亲人。”

义之所在，坚定前行。人不知而不愠。对诟病自己的人，中国也不吝伸出援手。美国医生通过视频会议从中国同行那里获得了宝贵的诊疗经验。中国捐助的一千台呼吸机等抗疫物资运抵纽约，州长科莫也在社交媒体上深情致谢。怀着人溺己溺、民胞物与之心，中国向许多遭疫情肆虐的国家伸出仁爱援手，却被西方一些别有用心的政客和媒体以政治化的眼光曲解乃至诋毁。然而，中国没有因为种种杂音，就放弃对痛苦的悲悯、对生命的救助，没有放弃对人间大义的坚守。

覆巢之下无完卵，小小的病毒以卷席之势不分国界夺去地球村里大量生命，肆虐的疫情前所未有地把所有国家锁定在一条“生命方舟”上，让世界人民面临一损俱损的困境，从未如此真切地感受到命运与共的事实。

老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。中国先贤以“天下之目”洞悉了四海繁荣的秘密，与久远以来对“大同世界”的憧憬一脉相承，今天的中国人民以坚定信念，笃行着人类命运共同体理念。前路免不了荆棘，而中国人从传统文化中汲取的精神力量就是那道光，穿透阴霾，照亮前行的道路。