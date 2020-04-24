五一小长假疫情防控不能松

4月23日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠肺炎防控的科学知识普及。中国疾控中心研究员冯录召表示，对于大部分近期没有病例报告的地区，旅行还是比较安全的，但是目前每日仍有新增境外输入病例或者本土病例，我们要保持警惕，要意识到感染新冠肺炎的风险。对于老年人、慢性病患者、孕妇这些高危人群，不建议出行旅游。（相关报道见04版）

今年五一小长假有5天之多，这是自2008年国务院对法定假期进行调整以后第一个有5天假期的五一节，同时再加上前期因为疫情防控导致绝大多数公众只能呆在家里，所以面对即将到来的五一假期，很多人都想抓住春天的尾巴，好好出去玩一玩，给身心一个放松的机会。

应该说，这样的心情是可以理解的，但是在国内疫情防控转为常态化的当下，尤其是在一些地方每天仍旧有新增境外输入病例或发现本土病例的情况下，注定今年的五一劳动节会有很大的不同。从疫情防控的角度来看，我们更是不能疏忽大意，以免造成疫情传播的反弹，导致之前付出巨大努力才取得的疫情防控成果付之东流。

在这次新闻发布会上，中国疾控中心相关专家的表态客观理性、十分谨慎，而专家态度如此谨慎的原因也很简单，那就是对于老年人、慢性病患者、孕妇这些高危人群，本身抵抗力就相对较弱，同时旅游活动又是一个舟车劳顿的过程，会导致人体疲劳，抵抗力进一步下降，一旦遭遇病毒侵袭，更加容易“中招”。所以，对于这些特殊群体，今年的五一小长假，还是坚持安全为上，谨慎选择外出旅游。

即便对于可以外出旅游的群体，也要把疫情防控作为五一外出旅游的必要条件。首先是尽量选择就近错峰出游，不要到那些仍旧发现输入病例和本土病例的地方去，并且主动利用景区推出的预约制度，避开一些热门景点或景点的客流高峰时段。其次是在有条件的情况下尽量选择自驾游，减少乘坐旅游车、火车、飞机等交通工具，从而减少与陌生人接触的机会。如果不能自驾游，那么就更要做好旅途中的个人防护工作，该戴口罩戴口罩，该消毒消毒。

此外，在旅游活动中要做好防护。尤其是在一些景区景点排队入内，在饭店酒楼吃饭，或者是在一些商业场所消费的时候，不仅要佩戴好口罩，而且要与陌生人保持安全的社交距离。只有人人都做好保护工作，才能既保护自己，又保护他人。