根据国际法原理，评判某个国家在向其他国家通报疫情信息方面的行为及其后果，要看该国是否实施了违反国际义务的行为，以及该国行为与其他国家损失之间有无因果关系。中国在通报疫情信息方面没有任何违反国际义务的行为，中国与其他国家疫情损失之间也没有因果关系，要求中国承担赔偿责任的图谋注定不可能得逞。

新冠肺炎疫情在世界多国暴发以来，美国一些政客和媒体提出，由于“中国是新冠病毒的来源地”，“中国是新冠疫情首发地”，“中国政府隐瞒疫情不作为，导致了疫情全球扩散”，美国疫情导致的损失是中国造成的，中国须为此承担赔偿责任。

认为“中国是新冠病毒的来源地”“中国是新冠疫情首发地”并要求中国赔偿他国损失，这在法律上完全站不住脚。病毒的产生具有偶然性，经由哪一种中间宿主传导至人类也具有偶然性。人类历史上多次发生重大病毒感染事件，较近期的有艾滋病毒、埃博拉病毒、禽流感病毒、亨德拉病毒等，均发生在不同国家，造成了一定范围的国际传播，但并无国家就此主张相关国家承担赔偿责任。

疫情发生与人类对病毒的认知能力和控制能力有关。新冠病毒是一种新型病毒，其传播途径、传染强度、致病特点等均与其他人类已知病毒有所不同，疫情暴发对中国来说，属于难以预见和控制的情况。中国首先向世卫组织报告新冠肺炎疫情，但不能据此认为病毒就来源于中国。2009年H1N1病毒导致流感全球大流行，美国是病毒来源地，墨西哥是疫情首发地，美国未能有效控制疫情，导致全球大流行，美国并未要求墨西哥承担赔偿责任，其他国家也没有要求美国承担赔偿责任。

至于所谓“中国政府隐瞒疫情不作为，导致了疫情全球扩散”，更是不值一驳。根据国际法原理，评判某个国家在向其他国家通报疫情信息方面的行为及其后果，要看该国是否实施了违反国际义务的行为，以及该国行为与其他国家损失之间有无因果关系。

中国和美国之间没有公共卫生方面的双边条约，中国对美国没有进行通报的双边条约义务。尽管如此，中国仍向美国及时通报了相关信息，1月3日开始，中方定期向美方通报疫情信息和防控举措。1月25日，美国总统特朗普表示，美国非常欣赏中方的努力和透明度。

中国作为世界卫生组织成员国，有义务向世卫组织及时通报疫情信息，缔约国通报的信息再由世卫组织发送给其他缔约国。去年12月31日，中国向世卫组织北京代表处通报了武汉发生的不明原因肺炎，此时武汉共发现不明原因肺炎病例27例。1月3日，中国正式向世卫组织通报信息，1月7日实验室确认病原为新型冠状病毒，1月12日中国公布和分享新冠病毒基因序列。中国向世卫组织通报信息时间较早，在新冠病毒确认之前，中国就履行了自己的义务。

还有人指责中国向世卫组织通报信息过于迟延，这种观点也不能成立。新冠病毒属于新型病毒，医务人员和疾控人员从发现病例到证明存在人际传播，再到确认构成重大流行性传染病，需要一个认知过程，成员国不能在仅存在少量不明病例的情况下就进行通报。去年12月31日，在不明原因肺炎病例不到30例且致病原因尚待研究的情况下，中国已经向世卫组织进行了通报，在此问题上中国没有任何违反国际义务的行为。

中国1月初开始就定期向美国通报疫情，但美国没有利用好这个时间窗口，没有采取有力措施加强应对准备，导致之后的疫情大暴发。从因果关系角度看，其他国家的疫情发展可能有多个原因，病毒的输入只是其中一个因素，其对损害结果的影响会被其他因素打断，而一个国家的防控政策措施、民众防控意识、医疗资源等因素，对疫情损害结果有更大的影响。

总之，新冠疫情“中国责任论”纯属子虚乌有，要求中国承担赔偿责任的图谋注定不可能得逞。