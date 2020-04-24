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“五一”假期三类人不宜出行

2020年04月24日08:00 来源：南方日报

　　记者从国家卫健委官方网站获悉，中国疾控中心研究员冯录召在国务院联防联控机制4月23日召开的新闻发布会上表示，对于大部分近期没有病例报告的地区，“五一”假期出门旅行是比较安全的，但仍需保持警惕。老年人、慢性病患者、孕妇这些高危人群不建议出行旅游。目前仍然不推荐大规模的聚餐，也不建议携带没有自理能力的婴幼儿进行堂食。

　　冯录召对“五一”出行人员提出3点建议：第一，出行前做好准备。建议就近错峰出游，尽量避开热门景点或者景点的高峰时段，避免在密闭空间内开展一些娱乐项目。如果准备跨地区出游，应该选择近期没有病例报告的地区，并且要提前联系景区，了解当地防控政策，按要求做好准备，也需要准备一些必要的口罩、手消毒剂等物品，以备路上使用。

　　第二，途中要做好防护。乘坐飞机、火车等公共交通工具，要遵守秩序和乘务人员的管理要求，全程佩戴口罩，做好手卫生，并且妥善保存票据以备查询。

　　第三，旅行期间要做好防护。游玩过程中在景区有序排队，保持人际距离，保持良好的卫生习惯，注意咳嗽礼仪，随时做好手卫生。住宿应选择卫生条件良好的宾馆，入住后要开窗通风，旅途中出现发热、干咳、乏力等症状应到就近医疗机构就诊。（驻京记者/泠汐）

(责编：许晓华、李轶群)


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