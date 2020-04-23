阿里携手美年健康拓展数字科技化道路

疫情期间，美年健康通过“互联网+医疗”积极打造疫情防控线上战线，在阿里健康平台发起线上“肺炎疫情健康义诊”服务，由内科、外科专家医生坐镇，入口包括支付宝、淘宝客户端等，发挥双方协同效应，利用“互联网+医疗”优势，为公众免费提供线上诊疗咨询服务。

2019年10月25日，阿里及其一致行动人，通过股权转让获得美年健康10.82%的股份，成为美年第二大股东。随后11月8日，美年和阿里签订战略合作。

美年健康相关负责人介绍，从合作内容来看，主要涵盖三大领域：首先是医药医疗领域，双方将在体检、医疗药品/保健品等方面开展深度合作；其次是在保险领域，阿里相关方将与美年在保险的客户教育、产品设计、业务创新和提升客户体验等多方面进行深度合作；第三是双方在协议中所述的“其他领域”，基本包含了双方能够合作的范围，包括阿里云、钉钉、支付宝等。

美年健康相关负责人表示，本次战略投资美年健康，是阿里再一次看好医疗健康领域的信号。近年来，美年健康将提高个人体检比例作为公司的重要战略。阿里本次入股后有望与公司个人体检业务的发展形成协同效应。

“而体检行业作为线下健康数据的主要流量入口和数据来源，美年大健康将建立用户个人数字健康档案，以数据+医疗为主要驱动力，使其在预防医学领域发挥动能，以体检为主业的美年健康恰恰是预防中关键环节，其单病种学科都会形成自我商业闭环价值。”美年健康相关负责人说。