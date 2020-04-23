热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

世卫组织：新冠疫情在全球不同地区出现分化

2020年04月23日10:34 来源：新华社

新华社日内瓦4月22日电（记者聂晓阳 刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞22日说，目前新冠疫情在全球不同地区出现分化，西欧大部分地区的疫情正日趋稳定，非洲、中南美洲和东欧的情况则令人担忧。

谭德塞在当天举行的视频新闻发布会上说，对全球大部分国家来说，这一疫情仍处于暴发的早期阶段，而在疫情暴发之初就受影响的一些国家也在经受疫情回潮的冲击。目前来看，这一病毒将长期存在，与病毒的斗争有可能是长期的过程。

谭德塞表示，许多国家为了遏制疫情而实施的“居家令”和保持物理距离的措施“无疑是成功的”，但现在这些措施所面临的最大挑战是“懈怠”。他警告说，新冠病毒依然非常危险，初步证据显示绝大多数人属易感人群，疫情极易“复燃”，所以有关措施必须作为一种“新常态”长期坚持。

他强调，自疫情暴发以来，世卫组织一直倡导的六项公共卫生措施必须受到足够重视，这六项措施分别是：发现每一个病例、隔离每一个病例、检测每一个病例、照顾每一个病例、追踪并隔离每一个密切接触者，以及教育民众并让他们积极参与。他说，如果不严格执行这些倡议，更多的人将会被感染，更多的人将会因此丧生。

据世卫组织的最新统计，截至日内瓦当地时间22日21时（北京时间23日3时），全球共向世卫组织报告新冠病毒感染病例2475723例，死亡病例169151例。

(责编：李轶群、崔元苑)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn