世卫组织：新冠疫情在全球不同地区出现分化

新华社日内瓦4月22日电（记者聂晓阳 刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞22日说，目前新冠疫情在全球不同地区出现分化，西欧大部分地区的疫情正日趋稳定，非洲、中南美洲和东欧的情况则令人担忧。

谭德塞在当天举行的视频新闻发布会上说，对全球大部分国家来说，这一疫情仍处于暴发的早期阶段，而在疫情暴发之初就受影响的一些国家也在经受疫情回潮的冲击。目前来看，这一病毒将长期存在，与病毒的斗争有可能是长期的过程。

谭德塞表示，许多国家为了遏制疫情而实施的“居家令”和保持物理距离的措施“无疑是成功的”，但现在这些措施所面临的最大挑战是“懈怠”。他警告说，新冠病毒依然非常危险，初步证据显示绝大多数人属易感人群，疫情极易“复燃”，所以有关措施必须作为一种“新常态”长期坚持。

他强调，自疫情暴发以来，世卫组织一直倡导的六项公共卫生措施必须受到足够重视，这六项措施分别是：发现每一个病例、隔离每一个病例、检测每一个病例、照顾每一个病例、追踪并隔离每一个密切接触者，以及教育民众并让他们积极参与。他说，如果不严格执行这些倡议，更多的人将会被感染，更多的人将会因此丧生。

据世卫组织的最新统计，截至日内瓦当地时间22日21时（北京时间23日3时），全球共向世卫组织报告新冠病毒感染病例2475723例，死亡病例169151例。