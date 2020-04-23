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北京境外输入病例已治愈出院112例

2020年04月23日10:10 来源：北京日报

4月21日0时至24时，本市无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例，无新增报告本地确诊病例。境外输入病例治愈出院2例。

4月21日0时至24时，本市无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者，境外输入病例治愈出院2例。截至4月21日24时，本市累计报告境外输入确诊病例174例，无境外输入无症状感染者报告，境外输入病例治愈出院112例。

4月21日0时至24时，本市无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者。截至4月21日24时，本市累计报告本地确诊病例419例，无处于医学观察期的本地无症状感染者，本地确诊病例治愈出院406例，治愈出院率96.9%。

截至4月21日24时，全市有15个区已至少连续29天无新增报告本地确诊病例，平谷区（自有疫情以来无报告病例）、延庆区（89天）、门头沟区（79天）、怀柔区（75天）、顺义区（73天）、密云区（70天）、石景山区（68天）、大兴区（68天）、房山区（65天）、昌平区（64天）、西城区（62天）、通州区（62天）、丰台区（49天）、东城区（46天）、海淀区（29天）。（记者 贾晓宏）

(责编：李轶群、崔元苑)


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