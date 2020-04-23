国家卫健委：4月22日0—24时新增确诊病例10例 其中4例为本土病例

人民网北京4月23日电（董童）国家卫生健康委于23日在官网发布的《截至4月22日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，4月22日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例10例，其中6例为境外输入病例，4例为本土病例（黑龙江3例，广东1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例56例，解除医学观察的密切接触者824人，重症病例减少15例。境外输入现有确诊病例793例（含重症病例37例），现有疑似病例16例。累计确诊病例1616例，累计治愈出院病例823例，无死亡病例。

截至4月22日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例959例（其中重症病例63例），累计治愈出院病例77207例，累计死亡病例4632例，累计报告确诊病例82798例，现有疑似病例20例。累计追踪到密切接触者728049人，尚在医学观察的密切接触者8429人。

湖北无新增确诊病例，新增治愈出院病例28例（武汉28例），无新增死亡病例，现有确诊病例69例（武汉69例），其中重症病例2例（武汉2例）。累计治愈出院病例63547例（武汉46395例），累计死亡病例4512例（武汉3869例），累计确诊病例68128例（武汉50333例）。无新增疑似病例，无现有疑似病例。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者27例，其中境外输入无症状感染者1例；当日转为确诊病例3例（无境外输入）；当日解除医学观察31例（境外输入7例）；尚在医学观察无症状感染者984例（境外输入166例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1504例。其中，香港特别行政区1033例（出院678例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院26例），台湾地区426例（出院236例，死亡6例）。