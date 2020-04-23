中国留学生学业如何继续

新冠肺炎疫情在全球不断升级，正在海外求学的中国留学生和拟出国留学的准留学生，面对封城、停课、停考等，如何将对学业的影响降至最低？如果已经拿到海外院校录取通知该怎么进行下一步？今年秋季是否能照常入学？就此，本报采访了相关教育机构及留学专家。

关注各国院校政策变动

根据北京留学服务行业协会日前发布的关于“海外疫情对中国留学生影响”的调查报告，目前留学生普遍担心的问题中，感染病毒排在第一位，影响学业排在第二位。该调查报告显示，73%的留学生担心自己的学业会受影响，具体表现在86%的学校已经停课或改成网络授课；49.8%的人担心短时间内疫情不能得到有效控制，复学复课遥遥无期；30.9%的人担心停课、停考或将影响毕业或升学。

针对国际学生关注的学业相关问题，各国推出了一系列应对政策。

以英国为例，各院校根据政府的政策指导，陆续出台了相应的政策调整，在由英国文化教育协会运营的英国教育微信公号上，目前已公布四期“英国院校最新政策调整汇总”，中国学子可根据自己的实际需求进行查询了解。

另根据英国内政部4月20日颁布的针对新冠病毒全球大流行疫情下第四层级学生签证的院校、学生以及短期学习的指引文件，其中关于远程学习的措施包括：基于目前的特殊情况，英国内政部不会将已持有Tier4签证并且正在英国或英国境外参加远程课程学习的学生视为违反签证要求；已经获得Tier4签证的新生，如因疫情影响无法来到英国，将被允许参加远程学习，学校不需要取消担保；还未申请Tier4签证、但已经获得录取的新生，若希望参与远程学习课程，则无需学校发放担保。

法国高等教育署日前也就疫情期间中国留学生关注的问题进行官方解读。比如，就正在法国留学的中国留学生签证/居留证即将过期，疫情期间是否可以办理证件更新手续这个热门问题，法国高等教育署的解读是根据法国警察局公告，现暂停办理居留证申请/更新业务。为了保证在法外籍人员的有效身份，自2020年3月16日起，有效期即将到期的以下类型证件将自动延期3个月：长期居留；居留证（无论类型，但发放给外交及领事人员的居留证除外）；临时居留许可；避难申请证明；居留证申请办理证明。

就大家关注的意大利教育“重启”，近日，意大利教育、大学和科研部长Manfredi Gaetano提到，意大利大学教育“重启”的第一阶段会持续到7月本学期结束。据悉，目前“重启方案”已提交意大利高等教育委员会和意大利大学校长联合会讨论，并将征求意大利各个大学的意见与建议。提议中包括：从今年9月到2021年1月对于国际学生和家庭居住地不在大学所在城市的学生，建议只采取远程上课。

申请学校如何调整

在法国高等教育署公布的中国学子关注的热点问题中，“疫情之下，我还可以提交法国留学申请吗”被列入其中。就此，法国高等教育署回应称，可以提交申请，但仅限于2020年9月入学的留学项目。

据介绍，法国高等教育署中国大陆中心和办事处并未关闭，任何时候都可以提交赴法留学申请。同时，法国留学预签证程序是无纸化流程，并不需要前往法国高等教育署办理。但法国高等教育署相关负责人提醒中国学子，暑期是法国留学申请高峰期，建议提早开始办理申请。

正如留学法国申请是中国学子关注的热点，疫情之下，申请赴英国、美国等主要留学目的国留学也是中国学子关注的热门话题。

有着多年国际教育从业经验的英国罗伯特高登大学中国区负责人王佳告诉记者，受全球新冠肺炎疫情影响，包括罗伯特高登大学在内的很多英国大学将申请截至日期延后，这对中国学生来说，是利好消息。

新东方前途出国美国本科部相关负责人表示，由于今年上半年TOEFL、SAT考试陆续取消，今年申请美国本科的学生的考试次数会普遍降低，从而造成申请使用的平均分数降低，无法与往届学生通常经历多次TOEFL、SAT考试相比，因此美国大学将更重视学生的在校平均成绩以及竞赛活动的成果。该负责人预估认为，“今年的申请将有可能成为史上最不依赖考试分数的一年”。

2020年秋季还能入学吗？

对拟在2020年秋季留学的中国学子来说，如何应对才能不影响学业计划？

就此，新东方前途出国美国本科部相关负责人以美国为例解释说，对已经收到美国高校录取通知的学生来说，目前2020秋季的入学方案尚未明朗。若2020秋季无法实地入学，已发录取通知的学校入学大致有两种备选方案：一是学生可选择延期1学期或1学年入学；二是2020秋季课程改为线上课程。“因此，中国学生需密切关注学校官网等机构发布的信息、网申系统信息以及及时查看邮件，以能在第一时间寻求解决方案。”

就拟在今年秋季赴英国留学的中国学子而言，有些因雅思考试的推迟而受到影响。就此，启德留学英爱项目国际教育规划专家商蕊建议，雅思成绩达到可以加配语言课要求的同学可以加配语言课，因为受疫情影响，英国一些大学的语言课已改为线上授课。她同时建议，中国学子可以考虑英国的硕士预科课程。“对还没有雅思成绩，或者参加了雅思考试但没有达到直录条件的学生，建议寻求替代型考试，比如Duolingo、PTE、AE等考试。” 商蕊说。

疫情在英国暴发后，王佳接到不少家长和学生关于今年秋季入学的咨询。“不少学生和家长对2020年秋季入学还是有疑虑的，在此背景下，建议在考虑健康安全的基础上，尽量按照原计划入读已拿到录取通知或计划入读的专业和课程。如果希望延期一年入学，也可以申请录取延期。”王佳说。