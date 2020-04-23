做一个传递温暖的志愿者

身穿防护服的曹元元在志愿服务中。

曹元元是一名在英国伦敦读研的“90后”中国留学生。随着英国疫情形势的变化，今年3月她转机回国。回国隔离期结束后，她又重新回到上海嘉定区集中留验点做起了志愿者。

“对于一个一路提心吊胆的回国留学生来说，回到国内看到那么多辛勤工作的防疫人员，我的第一感受是，终于可以松掉那根紧绷的弦了。”3月17日晚11点，曹元元回到家乡上海，看到人流拥挤但有序的入境大厅以及身穿防护服的工作人员，她倍感安心。

跟随工作人员的引导，曹元元来到上海各区设在浦东国际机场的集散点登记信息并办理隔离手续。

曹元元还记得当时的场景：“凌晨1点，集散点的工作人员正在躺椅上休息，本来只需要两个工作人员帮我登记信息，但所有工作人员都坐了起来，并且耐心仔细地向我解释所有需要注意的事情。凌晨5点，司机师傅开着只坐了3个人的大巴车送我们到嘉定区留验点，上楼时，工作人员要帮我拿行李，我觉得箱子不重就委婉拒绝了。进了房间，工作人员告诉我早上7点后会有人来送早餐，下午1点进行核酸检测。关门前，他还不忘提醒我要好好休息。”一环扣一环，短短几小时，曹元元办好了入境隔离的手续，进入了隔离状态。“在这个防疫闭环背后是诸多默默付出的工作人员。回忆起入境隔离的整个过程，我特别感动，被暖哭了。”曹元元把自己的经历制作成视频上传至相关网络平台，她想让更多的人知道，“为什么这个国家，让我感到如此骄傲”。

在隔离期间，曹元元便有了做志愿者的念头。4月15日，她回到嘉定区集中留验点，如愿成为一名志愿者。“我的工作主要是接听隔离人员打来的电话，记录他们的诉求，此外还包括给医护人员做保洁消毒杀菌，为保安测量体温，整理隔离人员需要的物品等。”曹元元说。

成为志愿者后，曹元元感受到的是工作人员的付出。“每天都会有大量的外卖和快递送到隔离点，我们需要快速分拣这些快递，工作量很大。”曹元元介绍说，“现在集中留验点每天的工作分早班和中班，早班是早上7点到下午3点，中班是下午3点到晚上11点。 有的志愿者甚至身兼数职，比如隔离人员有时候打电话找志愿者倾诉，志愿者会尽可能地安抚其情绪。在志愿服务期间，我也结识了新的朋友。”

在整理隔离人员需要的生活用品时，曹元元会放置一张小卡片，这些小卡片都是她亲手制作的。“比如卡片上会有‘欢迎回嘉，一路辛苦了’的字样，也会有我画的卡通画。我只是想做一些力所能及的事，因为比较擅长制作卡片，就将自己的想法付诸实践了。” 曹元元说。

在志愿服务中，曹元元常把自己的服务经历传至社交媒体上，一段时间下来，她所发的这些动态消息引起了越来越多网友的关注。有些网友在留言区分享在隔离时遇到的令自己感动的人和事，有些网友讲述自己的志愿服务故事，也有一些网友私信曹元元如何成为一名志愿者。

有两名中国留学生看到曹元元制作的视频后，也报名参加了志愿服务。“希望能把这份温暖传递下去。”曹元元说，“也希望我们年轻人用实际行动回报社会，报效祖国。”