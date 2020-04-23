这几天，全国人大代表、荣昌制药股份有限公司董事长王威东正忙着调研企业全面复工复产后的生产研发情况。“疫情防控向好态势进一步巩固后，我们积极做好复工复产准备，对所需重要生产原料制定了储备方案，如今，企业研发和项目建设已全部恢复。”王威东说。

为了做好疫情防控，荣昌制药公司对员工实行分批次返岗，生产系统人员、实验室科研人员、质量系统人员先期到岗；对乘坐飞机火车等公共交通工具返回的，单独拿出公寓设置隔离点，隔离观察14天后才正式上岗。

王威东说，作为来自企业的人大代表，应该在复工复产中发挥模范带头作用，在危中寻机，把疫情对企业生产的影响降到最低，把失去的时间抢回来。2月19日，荣昌的新药产业化项目正式开工建设，这是烟台市首批开复工的山东省重点项目。同时，园区内的生物医药创新孵化中心大楼也在加紧建设，该项目建成后可容纳90家生物医药研发单位入孵、1000人以上开展科研工作。

王威东长期从事药品生产和研发，在疫情防控中，他带领荣昌制药全体员工冲锋在前。药品原材料供应紧张，他想方设法拓宽原材料采购渠道，使原材料得到保障。疫情最严重的时候，全国大部分物流都已经停运，为了保障药品供应充足，他不计成本，调派专用车辆，仅用15个小时就把药品送到武汉。

“人大代表为人民，即使再难，为了人民的利益，人大代表也要迎难而上。”王威东说。截至目前，荣昌集团已经向湖北等地持续支援近5000万元药品，保障群众用药需求。

《 人民日报 》（ 2020年04月23日 18 版）