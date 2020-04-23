降低疫情对中小微企业的影响

近日，由58同城举办的“配送行业专场”“防疫物资企业专场”“灵活用工专场”等线上招聘会相继举行。

“市场艰难时，我们和客户、用户在一起。” 全国人大代表、58同城CEO姚劲波说，中小微企业是58同城最重要、占比最高的客户群体。疫情来袭，许多中小微企业遭遇冲击。为了帮助中小微企业尽快走出困境，58同城在招聘、房产、汽车、本地服务等多条业务线推出多项商家帮扶措施，与企业共克时艰。

2月中旬，一位意外滞留武汉的东北小伙通过58同城招聘成为武汉第一医院的一名志愿者。姚劲波得知后高兴地说：“这是我们凭借平台资源，为用人单位和求职者提供精准、高效服务的一个缩影。”

目前，由58同城与媒体合作推出的“暖春行动”全国求职招工云对接平台，累计提供就业岗位超60万个，超过200万人在线求职，投递简历近3万份，招聘直播参与人数近100万。

疫情防控期间，许多售楼处和中介门店暂停营业，房地产经纪人群体收入锐减，生活压力骤增。对此，58同城、安居客面向全国房产经纪从业者推出总价值4.5亿元专项扶持方案，鼓励其使用线上产品，减少人员接触，提升服务效能。58同城还推出VR看房等新产品，帮助用户实现在线看房。

疫情导致各地农产品滞销严重，58旗下服务广大县乡农村的信息平台——58同镇于2月中旬开展“爱心助农”活动，发动全国万名乡镇信息服务人员，收集本地紧急待销农产品信息，搭建产销对接平台，为各地农户提供帮助。目前已收集农产品信息6万条，爱心助农专区信息浏览量达60万次，销售农产品如白菜、苹果等数十万吨。

姚劲波说，人大代表来自人民、根植人民，要想人民之所想、急人民之所急，始终保持人民情怀。58同城长期服务群众、服务中小微企业，在疫情防控和复工复产中应该走在前、干在前。

为降低疫情对中小生活服务企业的影响，58同城本地生活服务业务板块免除商家2月份全部平台费用，补贴资金超过1000万元，助力平台商家复工复产；为企业服务人员提供最高30万元的保险，并免费开发“健康档案”产品，结合政府健康码，为服务人员提供上门健康凭证，解决复工进小区难等问题；免费开放平台全部培训课程，帮助10多万企业员工实现职业技能提升。目前，58同城本地服务板块入驻企业已接近全部复工，有效帮助中小生活服务企业走出发展困境，实现业务增长。

《 人民日报 》（ 2020年04月23日 18 版）