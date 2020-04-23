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APEC专家呼吁减免税收支持医疗体系抗疫

2020年04月23日08:24 来源：人民网－人民日报

据新华社吉隆坡4月22日电  （记者林昊）亚太经合组织（APEC）政策支持小组负责人丹尼斯·休日前撰文指出，鉴于新冠肺炎疫情威胁民众健康和安全，并带来持久经济和社会影响，APEC各经济体应重审贸易政策，支持本区域医疗体系应对疫情。

文章认为，APEC成员应取消或减少针对口罩、消毒剂和个人防护用品等医疗物资的关税。APEC成员占全球此类基本医疗物资进口的40.8%和出口的28.8%，不少成员是世界医疗物资最主要的进口来源地和出口目的地。

文章表示，利用APEC现有倡议，各成员可以在APEC范围内达成关税冻结，并逐步取消针对必要医疗物资的所有关税。文章建议，即使疫情过后，各经济体也应承诺不对必要的医疗物资实施贸易限制措施，确保供应顺畅。

《 人民日报 》（ 2020年04月23日 17 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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