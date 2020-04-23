抗疫全球合作，看看东亚怎么做

4月14日，东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议召开，各方发出共同抗击疫情、提高公共卫生合作水平、恢复地区经济活力的一致声音。在新冠肺炎疫情的大考中，东亚各国以团结作答，靠合作取胜，成为抗疫国际合作的“优秀标兵”。

团结互助凝聚抗疫合力

“建立统一战线，应对共同威胁。”这是10+3特别会议联合声明中的醒目宣言。当中国面临巨大抗疫压力时，东亚各国纷纷伸出援手。柬埔寨首相洪森在疫情最严重时专程来华访问。韩国总统文在寅向习近平主席表示“中国的困难就是我们的困难”。山水相连，守望相助。泰国总理巴育亲自录制“中泰团结，一起加油”的视频。老挝作为经济总量不到200亿美元的欠发达国家，捐赠70万美元和多批防疫物资，付出了真心，使出了全力。

投桃报李，心心相印。中国政府和社会各界也主动向日韩及东盟多国提供大量医疗物资，开展药物疫苗研发合作，共享防疫和诊疗经验。中国医疗专家组先后抵达柬埔寨、老挝、菲律宾和缅甸，支援当地抗疫工作。疫情的暴风雨中，团结互助才是前行的光明方向，东亚各国是这样想的，也是这样践行的。

合作机制维护公共安全

应对全球疫情切忌以邻为壑，任何拒绝抗疫合作的做法，都是抓错了“药方”。东盟与中日韩抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议上，各方就推进地区防控机制化达成共识。在此之前，东亚国家已经积极借助双边合作机制开展联防联控。在疫情防控的全球战场上，并肩作战胜过单打独斗，“乱战”“打野”肯定行不通。

东亚通过合作机制维护公共安全的行动更是走在前列。2月，中国倡议建立中国—东盟公共卫生应急联络机制。3月，中韩应对新冠肺炎疫情联防联控合作机制成立并举行首次视频会议；中日韩新冠肺炎问题特别外长视频会议上，三国外长探讨相互衔接的联防联控机制，防止疫情跨境传播。远亲不如近邻，东亚以行动展现了邻里情谊，诠释了人类命运共同体的内涵。

同心同德抵制政治病毒

新冠肺炎疫情像一面镜子，照见良知担当，也照出妖魔鬼怪。10+3特别会议上，各方坚决反对污名化和歧视性的做法，致力于共同维护全球公共卫生安全。没有对比就没有差距，西方个别媒体和政客别有用心地将病毒标签化，将疫情政治化，恶意歪曲中国疫情防控的努力，秀“下限”，搞“双标”。关键时刻，东亚多国坚守道义高地，消灭“政治病毒”，捍卫科学理性。

是非自有曲直，公道自在人心。日本《日经亚洲评论》杂志网站刊文对美国的“甩锅”行径直言不讳：美国政府多次使用污名化中国的称谓，目的是转移国内视线。新加坡总理李显龙公开发声：“这是紧急公共卫生事件，不是国籍问题，更不是种族问题。”洪森强调，病毒是全人类的公敌，“现在不是指责和推卸责任的时候。”君子坦荡荡，小人长戚戚，孔子2000多年前的话今天仍然管用。

政策协调提振经济信心

消除疫情造成的社会经济影响是10+3特别会议的重要共识，因为疫情大考是一张综合卷，不光要做医学题，还要算经济账。东亚GDP总量占亚洲的近90%，是世界经济稳定与增长的发动机，各国产业链、供应链深度融合，你中有我，我中有你。受疫情冲击，世界银行预计2020年东亚发展中经济体增速将降至2.1%，怎么办？

东亚各国给出了正确的解题思路：加强宏观经济政策协调，最大限度降低疫情对经贸合作的冲击。10+3特别会议一致同意保持贸易投资和市场开放，确保产业链、供应链畅通，稳定全球市场信心。一季度，中国对东盟进出口总值9913.4亿元人民币，同比增长6.1%，东盟成为中国第一大贸易伙伴。政策沟通协调，换来一张出色的经贸成绩单。

为全球合作树立东亚典范

历史是最好的教科书，东亚国家的友好互助传统根基深厚，历久弥新。以10+3合作为代表的东亚区域合作，发端于1997年亚洲金融危机，又经受2008年国际金融危机的考验，从无到有，不断成长，各成员国携手战胜了非典疫情、高致病性禽流感、印度洋地震海啸等灾难挑战，展现出勇气与团结的力量。

当前，新冠病毒的突然袭击给世界按下了“暂停键”，极大地考验着国家、地区和全球治理能力。尽管东亚是报告新冠肺炎疫情较早的地区，但受益于各国的相互支持和配合，本地区疫情防控呈现良好态势，“疗效”显著。以此次东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议为标志，东亚成为抗疫全球合作的成功样板。在共同抗疫的过程中，东亚地区的机制建设不断升级，亚洲命运共同体的理念正在稳步实现。

《 人民日报 》（ 2020年04月23日 17 版）