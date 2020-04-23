高上元（左二）和医护人员合影。

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戴着一顶棕色鸭舌帽，身穿橙色工作服，骑着一辆电动清洁三轮车。最近，在武汉市武昌区友谊大道，负责这里清洁的环卫工人高上元又回来了。两个多月前，他每天在武昌方舱医院的病区做保洁、消毒和垃圾清运。

高上元今年53岁，是武汉市城管委二桥清洁队的环卫工人，在方舱医院的34天里，平时习惯写工作记录的他，用日记记录下了自己参与抗疫的点滴。

“很荣幸成为一名方舱志愿者”

2月6日上午，高上元在工作调度群看到通知：洪山体育馆方舱医院需要志愿者做保洁。“收到！”高上元第一时间报名。

“今天上午10点，接到队长的电话通知，下午5点在队里集合，前往方舱医院，很荣幸成为一名方舱志愿者，终于可以为抗击疫情做点自己力所能及的事情，心情有点小激动。”

在当天的日记里，高上元写了这么一段话。可是激动归激动，凌晨两点，高上元进入方舱医院后就有些惊讶：“这里从2月5日开始收治患者，由于缺少保洁，地上很多垃圾。”

为了保证垃圾无害化处理更方便，不污染医院外场的环境，高上元在清扫时更加小心。到第二天上午7点，高上元和清洁队才完成两个病区的清洁。

“今天工作比前两天顺手了很多，但还是觉得好累。身上被防护服裹得严严实实，一动就出汗，呼出的气把防护镜也弄糊了，看不清前面的路，防护服里面的衣服也全部湿透了。”

2月8日，进入方舱医院第三天，高上元写了抗击疫情过程的艰辛。“我们每天工作结束后，衣服可以拧出水，这一点都不夸张。”高上元说，他有腰间盘突出、糖尿病、肩周炎等疾病，每天多次弯腰、抬手，身体有时也吃不消。

熟悉了方舱医院的清洁环境，高上元也慢慢总结出一些工作技巧。他请医护人员在发药的时候，给每名需要的患者提供一个垃圾袋。“患者将自己的生活垃圾打包好，我们直接去提，这样就能节省清扫的时间。患者很配合我们的工作，能得到患者的理解，我就觉得自己做的事情有价值。”高上元说。

“在一线奉献自己微薄的力量”

在报名进入方舱医院前，高上元并没有告诉儿子，直到2月9日，他发自己在方舱医院里的朋友圈，才被儿子知晓。

“儿子今天给我打来电话，我没接。等我给他回过去的时候，这小子竟然在电话那头哭了起来。他怕我出事，埋怨我不该瞒着他偷偷来当志愿者，他说他也想来当志愿者，父子俩在一起有个照应。”

2月11日，高上元在日记写道，为了让儿子放心，他保证每天给儿子报平安。高上元说，那段时间，他每天会在晚上10点左右与儿子视频通话。“2009年妻子因车祸去世之后，我就独自一人把10岁的儿子拉扯大，现在我们的感情很好。”谈到现在已经工作的儿子，高上元倍感欣慰。

在方舱医院的日子里，高上元每天牵挂着儿子，也经常会想起去世的妻子。每当想起她时，高上元就把思念写在日记里：

“此时此刻，我很想念老婆。”

“老婆，今天你离开我和孩子整整11年了，在梦里总想看看你，你还好吗？孩子长得比我还高，也很乖，很听话，很懂事。我们有那么多的不舍，现在只能在回忆中想念你的模样，想念曾经我们美好的日子。”

“今年武汉的疫情很严峻，我身体很好，现在在一线奉献自己微薄的力量。”……

“这些奖励不是我一个人的”

2月20日，在阿里巴巴天天正能量评选活动中，高上元获得“战疫英雄奖”，并得到奖励1万元。知道消息后，高上元在日记里写下：“我只是做了应该做的事。”

谈起一些荣誉，高上元说，能作为清洁队员的代表领取荣誉，很受鼓舞，“这些奖励不是我一个人的，是所有清洁队员共同努力的结果。”

其实，高上元一个月的工资也只有2000多元。妻子去世后，除了儿子，高上元还要照顾母亲。他就和单位请求，每天多上半个班，这样每个月能多拿些工资。

从那时起，高上元每天清晨4点就开始上班，下午5点下班，每周休息一天。虽然辛苦，但是高上元很乐观：“我已经习惯了，靠自己的双手踏实工作，我现在也挺满足的。”

3月14日，结束方舱医院的工作后，高上元在隔离宾馆收到了辽宁支援湖北医疗队队员王海旭医生的微信：“在我看来，不管是医护人员，还是保洁等保障人员，只要在抗疫一线，我们都是战友，只是分工不同。”

“我当时感到很意外。”高上元说，这表明自己抗击疫情做的工作得到了大家的认可。回完消息后，高上元又开始写当天的日记：“回想起与方舱医院里的医护人员们一起并肩作战的日子，都是那么有意义，很感谢这些支援我们武汉的医护人员，他们是真正的英雄。”

《 人民日报 》（ 2020年04月23日 04 版）