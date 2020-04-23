合作抗疫让中非友谊更牢固

新冠肺炎疫情席卷全球，牵动着世界人民的心。位于非洲大陆最西端的塞内加尔，是中国的全面战略合作伙伴和中非合作论坛非方共同主席国。两国虽相隔万里，却相知相亲、真诚互信。在新冠肺炎疫情这场前所未有的挑战面前，两国风雨同舟、团结互助，两国友好的纽带更加牢固。

急难有情，情有馀兮。中国最早报告新冠肺炎疫情后，塞内加尔始终坚定支持中国打好疫情防控阻击战。萨勒总统第一时间向习近平主席致函，赞赏中方防控疫情措施高效有力，对伟大的中国人民战胜疫情充满信心；阿马杜·巴外长对中方表达支持；塞宗教领袖专程从外地赶到中国驻塞内加尔大使馆慰问，为中国人民祈福；很多素未谋面的塞内加尔朋友送来现金、支票、口罩，委托大使馆转交给湖北武汉人民；两名当地医生专门写信，希望到中国的抗疫一线去给医护人员当助手；更多人通过信函、邮件、电话表达他们对中国人民的关心和慰问……塞内加尔人民对中国人民的牵挂，令我十分感动。

投我以木桃，报之以琼瑶。中华民族是知恩图报的民族。在武汉“封城”期间，社区、高校的工作人员和志愿者没有忘记在当地的13名塞内加尔籍留学生，从防护用品到生活物资，只要自己有的就一定会分给他们一份，让他们平安度过了最艰难的时期。武汉“解封”后，学生家长在塞内加尔各媒体发表声明，感谢中国人民把他们的孩子当自家孩子一样照顾。3月2日，塞内加尔确诊首个新冠肺炎病例后，中国政府和人民感同身受。应塞方要求，中国企业和援塞医疗队将刚刚援建好的达喀尔妇幼医院以最快速度改造成有100个床位的新冠肺炎患者定点收治医院，在当地投资的中国被服厂主动送来了100套床上用品；中国政府和马云公益基金会、阿里巴巴公益基金会的捐助物资分批陆续抵达；中国医疗专家通过视频会议与塞同行分享防控和诊疗经验；在塞中资企业、华侨华人踊跃捐款捐物，与塞人民一道守护共同的家园。

历经共同战疫的洗礼，中塞人民的心贴得更近了。这只是近期中非携手抗疫的一个缩影。在广袤的非洲大地上，中非携手抗疫的故事还有很多。事实再次证明，习近平主席提出的真实亲诚对非政策理念，是我们对非洲朋友的庄严承诺。无论别有用心之人如何挑拨，中非友谊都牢不可破，历久弥坚。中非双方将继续同舟共济、携手前行，力争早日夺取抗击疫情的最终胜利，共同构建更加紧密的中非命运共同体！

（作者为中国驻塞内加尔大使）

《 人民日报 》（ 2020年04月23日 03 版）