与虚假信息大流行作斗争

近来，一些关于新冠病毒来源的不实言论在网络上传播，引起国际社会警惕。当地时间4月21日，世界卫生组织再次驳斥此类谬论，强调现有证据表明，这一病毒来源自动物而非实验室人为制造。世卫组织及国际医学界权威专家学者均认为，病毒源头是一个科学问题，不应该将其政治化。

世卫组织发言人法德拉·沙伊卜在联合国日内瓦办事处例行记者会上说，该组织目前正与两种“大流行”斗争，分别是新冠肺炎疫情大流行和“虚假信息大流行”。应该警惕“虚假信息大流行”，反对有关新冠病毒来源的谬论和阴谋论。她指出，新冠病毒不是“人造病毒”，这一点是各方共识。所有已知证据都表明，新冠病毒不是经实验室人工干预或制造而来的。沙伊卜强调，当前各方的共同焦点应该是事实而非恐惧。世卫组织正以科学为依据参与新冠病毒来源的调查，目前已有包括中国团队在内的多个团队正开展相关工作。

在病毒来源问题上，世卫组织多次呼吁以科学和事实为依据。此前，针对一些外国政客借病毒来源问题污名化中国的行径，世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安接受本报记者提问时表示，世卫组织在新冠病毒来源问题上的立场非常清楚，应避免涉及地域的污名化语言。

日前，国际社会多名医学专家也驳斥了“新冠病毒是人造病毒”这一谬论。法国巴斯德研究所病毒和免疫部门主管奥利维耶·施瓦茨认为，通过绘制病毒遗传谱系，科学家发现新冠病毒是从自然界中传播的病毒衍生出来的，这一点可以从多家实验室公布的病毒基因中看出。

俄罗斯流行病与微生物学专家亚历山大·谢苗诺夫表示，通过对病毒进行基因组测序，研究人员完全可以区分病毒是来源于自然还是由人工制造。关于“新冠病毒被人为添加基因片段”的说法与事实不符，这种说法实际上是为了“掩盖某些国家卫生系统的无能或抵御疫情方面的过失”。

澳大利亚“科学警报”网站报道说，科学家已经不厌其烦地解释了为什么新冠病毒不是“人工制造”。自然界的病毒引发人类疫情大流行并非新鲜事，科学家早就预见到这种可能性。澳大利亚乐卓博大学流行病学家哈桑·瓦利说：“我们必须非常小心，不要散播任何谣言，不为一些人不负责任地利用全球危机捞取政治资本提供任何机会。”

（本报布鲁塞尔4月22日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月23日 03 版）