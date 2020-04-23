新华社济南4月22日电 中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华4月21日至22日在河南、山东实地督导夏粮和生猪生产工作。他强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，坚持不懈抓好夏粮生产，扎实推进生猪生产恢复，努力实现夏粮丰收和生猪稳产保供。

河南、山东两省是我国夏粮主产区，也是生猪生产大省。胡春华先后来到河南省开封市、山东省菏泽市和济宁市，详细了解夏粮生产、病虫害防治、生猪生产恢复和非洲猪瘟防控等情况，并与农民、基层干部、科技人员和企业负责人深入交流。

胡春华强调，当前经济发展面临的挑战前所未有，抓好粮食和生猪生产对于确保粮食和重要副食品安全意义重大。要努力克服新冠肺炎疫情影响，细化目标、压实责任，切实把各项政策措施落到实处。要加强夏粮田间管理，加大小麦条锈病、赤霉病等重大病虫害防控力度，推进统防统治、联防联控，落实“一喷三防”等关键措施。要密切关注苗情发展，提早防备干热风、烂场雨等自然灾害。要保持生猪生产恢复发展好势头，大力支持养殖场户补栏增养，加快新建、改扩建养猪场，多渠道增加种猪供应。要扎实做好非洲猪瘟防控工作，强化疫情监测排查和生猪调运监管，做到早发现、早报告、早处置，坚决防止疫情扩散。

《 人民日报 》（ 2020年04月23日 02 版）